Fed主席提名人華許赴參院聽證 談降息壓力和獨立性多所閃躲

周二在參議院銀行委員會面前，華許展現自信。(美聯社)

聯準會（Fed）主席提名人華許周二接受參院質詢，面對參議員連番盤問能否維持超越白宮 的獨立性，華許多次閃躲，未正面回應是否會屈服於川普總統的壓力而降息。

周二在參院銀行委員會面前，華許展現自信。他否認川普在他面談時曾要求他降息。

華許說：「總統在我們所有的討論中，從未要求我預設、承諾、操弄或決定任何利率 決策。我也絕不會同意這麼做。」

華許的人事聽證會舉行之際，外界關注的是Fed能否獨立行事，不受行政部門干預。川普曾多次要求央行 大幅調降美國的舉債成本。

川普在聽證會舉行前表示，美國應擁有全球最低的利率，並點名基準利率為零的瑞士央行。目前Fed的基準利率區間則介於 3.5% 至 3.75% 之間。

川普最近還揚言，若Fed主席鮑爾在 5 月 15 日第二任期屆滿後仍留在央行擔任理事，就會開除他。川普去年夏天也曾試圖撤換Fed理事庫克（Lisa Cook），此案目前正由最高法院審理中。

華許表示，川普要求急進降息的呼籲符合歷史常態：「我聽過他對利率的看法，對我來說，這和經濟史上其他每一位總統的觀點都非常相似。」

當委員會中地位最高的民主黨籍參議員華倫問到，是否認為川普在 2020 年大選中落敗時（即使川普在毫無證據的情況下堅稱勝選），華許避而不談，僅說：「我們試圖讓政治遠離 Fed。」

這場聽證會只是華許的人事案必須跨越的障礙之一。參議院銀行委員會主席、共和黨籍史考特（Tim Scott）尚未敲定委員會對此提名案表決的日期。

接著，華許必須獲得委員會 24 位參議員中過半數的同意，他的提名案才能提交給100席成員的參議院全體表決。

但如果對鮑爾仍受到調查，這一切就不太可能發生。北卡羅萊納州共和黨籍參議員提利斯（Thom Tillis）堅持，除非撤銷調查，否則他會阻擋提名案在委員會的一切進展。

提利斯在聽證會上憤而抨擊司法部的調查，他說：「如果我們把聯邦政府裡預算超支的人通通關進監獄，那我們大概得留一塊跟德州差不多大的地方來當流放地。」

鮑爾曾說，若華許的人事案在他任期屆滿時仍未過關，他有權繼續領導 Fed。這也表示，若川普果真開除他，將引發另一場法律戰。

今年初獲川普提名的華許，估計擁有至少 1.3 億美元的資產，其中許多項資產在他上周提交的財務披露文件中列為機密。

華倫周二要求他披露計劃何時出售部分「秘密」資產，並確認他是否持有任何與川普相關事業的股份。