川普簽行政令 加速審查迷幻藥物用於心理治療

川普總統18日在白宮簽署行政命令，加快迷幻藥物在醫學研究和心理健康治療方面的審核流程。圖為川普總統簽署行政命令，後為網紅播客羅根。(美聯社)

川普總統18日在白宮簽署一項行政命令，旨在加快迷幻藥物在醫學研究和心理健康 治療方面的審核流程，其中包括撥款5000萬元用於研究備受爭議的伊博格鹼(ibogaine)。

該項命令指示食品暨藥物管理局 (FDA)加快對伊博格鹼等迷幻藥物的審查。美國退伍軍人團體表示，伊博格鹼有助於治療創傷後壓力症候群(PTSD)。

衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)過去一直主張以伊博加鹼之類藥物作為治療憂鬱症 等精神健康問題的替代療法。

美國聯邦官員表示，這些改革將為這些藥物的重新分類卻除障礙。這些藥物可能導致幻覺，目前大多屬於非法，在臨床試驗成功後，這些藥物有望被重新歸類。

FDA局長馬卡里(Marty Makary)表示，最快可望在今年夏天就這些藥物做出決定。

川普在橢圓型辦公室簽署這命令時表示，「在許多情況下，這些實驗性療法已經展現出改善嚴重精神疾病和憂鬱症患者生活的潛力，包括我們珍惜的退伍軍人。 」他並且開玩笑地表示，「能不能也給我一些？」引來在場官員哄堂大笑。

川普承諾將撥款5000萬元用於進行伊博格鹼的醫學用途研究。伊博格鹼是提取自一種原產於非洲灌木的物質，在美國被列為第一級管制物質，根據美國緝毒局的說法，它「目前沒有任何公認的醫療用途，且具有很高的濫用潛力。」

不過在全球其他地區，在一些伊博格鹼合法或限制較少的國家，它有時被用於治療精神健康問題。墨西哥設有伊博格鹼治療中心，經常吸引美國退伍軍人前來就診。

川普表示， 他之所以注意到伊博格鹼，部分原因是播客主持人羅根(Joe Rogan)的努力，羅根曾在一期節目中專門討論並且支持使用伊博格鹼治療。川普簽署這項行命令時，羅根就受邀站在他的身後。

聯邦官員18日表示，現在已有足夠科學證據證明伊博格鹼作為精神健康治療藥物的潛在用途。

川普總統經常會繞過冗長的立法程序而以行政命令來執行其政策。去年12月，川普簽署一項行政命令，支持大麻和大麻二酚(CBD)的研究，這兩者目前都被列為非法物質。

該行政命令指示司法部長推動大麻的重新分類，這將是聯邦政府數十年來對大麻政策最重大的調整。不過司法部緝毒局(DEA)迄今尚未對大麻做重新分類。