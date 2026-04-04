76歲大法官艾里托一度不適送醫 隔周正常工作

76歲的大法官艾里托3月底傳身體不適，一度送醫治療脫水。(路透檔案照)

4月1日剛滿76歲的大法官艾里托(Samuel Alito)，傳出3月20日參加一場為向他致敬而舉辦的費城晚宴活動時，突然身體不適，隨後送醫治療脫水；當晚艾里托即自醫院返家，並在次周一(23日)恢復正常工作。

美國廣播公司(ABC)報導，消息人士透露，今年是艾里托就任最高法院大法官20周年，3月20日他參加「聯邦黨人學會」(Federalist Society)在國家憲法中心為他舉辦的晚宴，結果提前離場，隨後送醫治療。

知情人士指出，當晚見到艾里托的人形容他「看起來很疲倦」，不如往常健談，感到頭暈；與會者上前打招呼時，他也一直坐在座位上。艾里托原訂在晚宴上發表主題演講，最後也沒有進行。

艾里托是最高法院第二年長的大法官，僅次於湯瑪斯(Clarence Thomas)；最近幾周，外界不斷猜測艾里托是否準備退休，對他的關注也在上升中。

3月20日周五當天，艾里托曾在最高法院出席「奧利維爾訴布蘭登市案」(Olivier v. City of Brandon)的裁決公布；該案涉及一名抗議者的言論自由權，最後獲高院 一致裁決該案可繼續進行。當天下午，大法官們舉行了每周一次的例行會議，閉門討論案件。

消息人士透露，艾里托當晚即從醫院返回位於維吉尼亞州 的家。有線電視新聞網(CNN)率先報導艾里托參加晚宴後就醫的消息。

最高法院發言人麥克凱伯(Patricia McCabe)聲明表示，「艾里托在費城參加活動期間感到身體不適，為謹慎起見，他同意保安人員建議，在三小時車程返家前，先去看醫生；他接受檢查並打了點滴，當晚即按原計畫回家。艾里托後來接受他的私人醫生全面檢查，3月23日即重返工作崗位參加口頭辯論。」

艾里托就醫後的這兩周，與同僚一起參加了六天口頭辯論，看來精力充沛、身體健康，積極參與提問和辯論。

儘管受到關注，艾里托並沒有表現任何辭職意向。部分分析人士及友人認為，現在正值川普總統執政，共和黨至少年底前仍掌控參院 ，對艾里托來說可能是政治良機。他的一本法理學相關著作訂於10月出版。