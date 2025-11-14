眾院6民主黨人「跑票」支持政府重啟 理由曝光

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
六名民主黨議員違背黨團意見，投票支持政府重啟。圖為華盛頓州聯邦眾議員裴瑞茲。(美聯社)
國會眾院12日晚間以222票對209票通過臨時開支法案，因為沒有預算可用而停擺43天的聯邦政府終於得以重啟，有六名民主黨眾議員表決時違背黨團意見。福斯新聞網13日報導，表決結束後，6名民主黨眾議員紛紛表達為何投票支持政府重啟，其中一人便說：「過去幾周堪稱實際案例，證明為何絕大多數美國人實在受不了國會。」

華盛頓州聯邦眾議員裴瑞茲(Marie Gluesenkamp Perez)、緬因州聯邦眾議員高登(Jared Golden)、加州聯邦眾議員葛雷(Adam Gray)、北卡羅來納州聯邦眾議員戴維斯(Donald Davis)、德州聯邦眾議員庫維拉(Henry Cuellar)、紐約州聯邦眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)等六名民主黨員投票支持臨時開支法案，共和黨眾議員則有兩人跑票，法案在12日晚間送交川普總統簽署生效。美國史上歷時最久的聯邦政府關門風波終於畫下句點。

裴瑞茲在社群媒體X發文寫道，美國民眾禁不起國會議員只追求黨派勝利卻不顧職責，不能團結起來解決國家面臨的迫切問題。她說：「過去幾周堪稱實際案例，證明為何絕大多數美國人實在受不了國會。」

她表示，依靠俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program)過日子的朋友當中，沒有人願意犧牲晚餐來換取華府的所謂「訊息勝利」(messaging victory)，「我很欣慰這種難堪終於過去了」。

高登12日在表決之後表示：「我剛剛投票支持重啟政府，付薪水給聯邦員工，為民眾提供糧食補助，讓其他重大計畫再次恢復運作。」他表示，政府關門風波落幕，國會應該立即採取行動，讓即將到期的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)保費補助得以延長，讓數百萬美國民眾擁有負擔得起的健保，「我們還有時間可以通過獲得兩黨支持的法案讓補助能夠延長」。

六名民主黨議員違背黨團意見，投票支持政府重啟。圖為緬因州聯邦眾議員高登。(美聯社...
葛雷發表聲明表示，為人父母者不應該在餵飽孩子跟繳電費之間做出選擇，「只因為有人在華府把混亂當做談判策略」。

蘇奧齊則說：「機場的情況已經變得讓人難以忍受，政府員工沒有薪水可領實在太久了。」

六名民主黨議員違背黨團意見，投票支持政府重啟。圖為紐約州聯邦眾議員蘇奧齊。(美聯...
戴維斯在X平台寫道，投票支持重啟政府是為了支持選民、減輕家庭在年底假期來臨前的痛苦，並為北卡州東部帶來關鍵資源。

庫維拉表示，支持重啟政府是為了讓關鍵計畫恢復正軌。

眾議員 投票 民主黨

