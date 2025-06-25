彈劾川普提案 眾院344：79壓倒性否決

民主黨24日在眾院發動對川普總統彈劾提案，但旋即被否決。圖為民主黨眾議員格林。（美聯社）

針對川普 總統下令美軍空襲伊朗 ，國會眾議員提案彈劾，遭到表決擱置；有線電視新聞網(CNN)與民調機構SSRS聯手調查發現，56%受訪者反對美軍空襲伊朗。

國會山莊報報導，眾院24日以344票對79票的壓倒性多數，否決德州民主黨 眾議員格林(Al Green)因川普下令美軍攻擊伊朗而提出的彈劾案，凸顯民主黨人雖然不滿川普的決定，但仍無意彈劾川普。

格林長期抨擊川普的內政與外交，數月以來一直嘗試彈劾川普，而此案透過快速通道程序(privileged resolution)提出，主張川普在未獲國會許可的情況下，濫用總統職權動用軍事力量。

格林此舉凸顯民主黨內部分歧，最終有128名民主黨人與216名共和黨人投票擱置此案，投下反對票的民主黨高層包括民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)及黨團另外兩名領袖。

眾院議長強生(Mike Johnson)及其他共和黨議員力挺川普，認為總統有權根據憲法第二條賦予的總司令權限下令攻擊，強生24日強調川普依據憲法行事「不該有任何爭議」。

不過紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)等民主黨進步派則主張，川普批准美軍的空襲行動構成彈劾的理由。

積極反對美國介入伊朗戰事的共和黨聯邦眾議員馬西(Thomas Massie，肯塔基州)則發出聲明指責空襲行動「不符合憲法」。

馬西正與加州聯邦眾議員卡納(Ro Khanna，民主黨)聯手推動一項戰爭權力決議，阻止美國進一步干預伊朗；眾院負責國安事務的民主黨人也提出類似方案。

眾院24日投票後，白宮讚揚川普在中東的努力，白宮發言人羅傑斯(Taylor Rogers)表示，「川普總統能夠迅速完成其他總統未竟目標，得益於他『以實力求和平』的領導方針，伊朗核計畫已被摧毀，交戰方達成停火協議。」

另外有線電視新聞網(CNN)與SSRS於22、23日對1030名受訪者進行的民調顯示，56%受訪者反對美軍空襲伊朗；80%密切關注事態發展，還有約60%憂心美軍行動加劇伊朗對美國的威脅。

該民調顯示，55%受訪者不信任川普對伊朗動武的決策，45%受訪者表示信任。

CNN表示，民調結果出現明顯的黨派差異，民主黨人士普遍反對空襲，而大多數共和黨人士表態支持川普。