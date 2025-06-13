「川普金卡」官網上線 500萬買美國綠卡

川普政府「金卡簽證」官網11日上線，瞄準外國富人。(截圖自TrumpCard.gov官網首頁)

川普 政府「金卡簽證 」官網(TrumpCard.gov)11日上線，外籍人士只要花費500萬美元，即可獲得在美國的永久居留權。金卡簽證的候補名單已在TrumpCard.gov開放登記。

川普在社媒發文稱，「已有數以千計的人來電洽詢如何申請，希望走上康莊大道，取得通往世上最偉大國家與市場的入場券」。川普表示，這張金卡並非立即授予美國國籍，因此不須國會同意。他強調這張卡「類似綠卡 ，但更高級」。

登入官網可見斗大標題寫著「川普金卡到來」(The Trump Card is Coming, Trump Card也有王牌之意)。

目前官網僅開放填寫初步申請資料，包括姓名、地區、電子信箱，以及是否以個人或企業身分申請。測試登記意願後，官方會寄信電子郵件確認，隨後官網跳轉頁面顯示：「旅程開始，您將在開放受理時首先獲得資訊。」除此之外尚未提供更多資訊。

川普4月在「空軍一號」首次公開金卡簽證，當時他展示一張印有自己肖像的金色卡片，並承諾「可能在不到兩周內」推出這款特殊簽證。

川普先前表示，這個新簽證是傳統綠卡的高價版，可帶來製造就業機會的人才，又能用來降低美國國家赤字。美國只要賣出「100萬張」金卡，就可以清除現在的債務。

在川普推出金卡網站的同時，全美各地正在加強突襲驅逐移民，引發了抗議活動；與此同時，川普政府因執行強硬的反移民措施，面臨持續的訴訟並遭控侵犯人權。

川普說，新的金卡提供另一個途徑取得極具價值的美國公民身分。他2月表示，政府希望賣出「或許100萬張」的金卡，且不排除俄羅斯權貴可能符合申請資格。