我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：伊朗報復以色列空襲的5套可能劇本一次看

對波音打擊沉重？QA看印航241死空難重點

想慶陸軍成立250周年…川普的壽辰閱兵夢1原因恐辦不成

編譯張佑生／即時報導
川普一直希望在自己生日當天辦閱兵。(路透)
川普一直希望在自己生日當天辦閱兵。(路透)

在6月14日總統川普迎來79歲生日的前夕，川普邀請全體美國民眾前往華盛頓參加一場遊行，慶祝「有史以來最偉大的戰鬥力量——美國陸軍」成立250周年。

他表示，美國陸軍「粉碎了外國帝國、讓國王低頭、推翻了暴君，並在地獄之門追捕恐怖主義野蠻人」。

然而，現在面臨的另一個威脅或許無法僅靠強大的武力展示來平息。周六(14日)似乎可能下雨，甚至可能有雷暴。

陸軍首席發言人華倫（Steven Warren）向英國「泰晤士報」表示：「雨不會阻止我們，坦克不會因雨融化，但如果有閃電打雷，那會對人群構成風險。如果有閃電打雷，軍方會驅散人群，甚至取消或推遲遊行。」

川普數月來熱切期待周六的慶典。2017年7月，他因參加巴黎巴士底日遊行而萌生在華府辦閱兵的想法，這也是他第一任期的一個目標。「那真是一個美麗的景象，」他事後說道。

次年退伍軍人節的軍事遊行計畫因成本考量而取消。今年他重返白宮後，人們注意到慶祝1775年6月14日大陸會議在費城通過創建步槍兵團法案的250周年計畫，這為美國陸軍奠定基礎。6月14日恰好也是川普的生日。

上個月確定了遊行的計畫：將有配備特殊橡膠履帶以免損壞道路的戰車，以及6600名身著自美國革命以來各戰爭歷史制服的士兵參加。預計成本在2500萬至4500萬美元之間。川普表示，這相較於舉辦活動的價值「微不足道」。他沒說的是，反正不是花他的錢。

川普 費城 白宮

上一則

法官暫時禁止川普派國民兵進洛杉磯 13日中午生效

延伸閱讀

川普評論印航空難：航空史上最嚴重的事故之一

川普評論印航空難：航空史上最嚴重的事故之一
加州起訴川普政府 阻擋電動車政策

加州起訴川普政府 阻擋電動車政策
回應「無王」抗議 川普：我不像國王…必須經過批准

回應「無王」抗議 川普：我不像國王…必須經過批准
蔬菜雕刻大賽 南瓜、玉米筍「複製」川普、教宗栩栩如生

蔬菜雕刻大賽 南瓜、玉米筍「複製」川普、教宗栩栩如生

熱門新聞

馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

2025-06-05 16:00
洛杉磯派拉蒙地區6日因非法移民掃蕩行動爆發警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。(美聯社)

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

2025-06-07 21:59
曾有好交情的馬斯克與川普公開翻臉。(美聯社資料照)

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

2025-06-05 20:06
馬斯克（左）11日無預警發文對川普懺悔，稱「後悔」發表針對川普貼文，還說覺得「自己太超過了」。（路透資料照片）

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

2025-06-11 03:45
馬斯克(左)與川普總統。(美聯社資料照)

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

2025-06-05 16:35
內幕消息爆料，馬斯克與財政部長貝森特在白宮開打，馬斯克眼部瘀傷，原來是貝森特打的。圖為告別白宮記者會上，馬斯克眼部瘀傷明顯可見。(路透)

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

2025-06-09 05:51

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
倫敦會談 美出奇招討「中國最好極音速飛彈」 中知難而退

倫敦會談 美出奇招討「中國最好極音速飛彈」 中知難而退
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人