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外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

馬斯克入白宮想當英雄卻變壞蛋 對川普的狠招恐在後頭

記者顏伶如／綜合報導
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馬斯克(右)在白宮與川普(左)形影不離，還帶著小兒子X進出橢圓形辦公室，看似春風得意。(路透)
馬斯克(右)在白宮與川普(左)形影不離，還帶著小兒子X進出橢圓形辦公室，看似春風得意。(路透)

「野獸日報」(Daily Beast)分析，川普的總統地位面臨科技富豪馬斯克(Elon Musk)威脅，馬斯克彷彿謀畫刺殺凱薩大帝(Caesar)的古羅馬政治家布魯特斯(Brutus)；聯手取得2024年大選的川普與馬斯克如今反目成仇，最後究竟誰會向對方使出狠招，值得觀察。

回顧馬斯克電動車品牌特斯拉(Tesla)成立過程，可以讓川普得到鑑往知來的效果。軟體工程師艾柏哈德(Martin Eberhard)、塔彭寧(Marc Tarpenning)2003年創立的特斯拉汽車公司(Tesla Motors)，馬斯克大手筆入資後出任董事會主席，後來更拿下這家公司。2007年艾柏哈德在執行長任內被逼走，塔彭寧不久後也離開。艾柏哈德後來對馬斯克提告誹謗以及不當解職。

2024年3月，馬斯克對媒體說大選期間不會捐款給任何政黨。但川普在賓州造勢大會遭遇暗殺事件後，馬斯克立即為川普背書，為川普的「美國政治行動委員會」(America PAC)投入4500萬元。

川普就職典禮後，白宮耳語傳出川、馬關係其實沒有表面那般熱絡。馬斯克不甘心只能在川普版「蝙蝠俠」(Batman)身邊扮演助理「羅賓」(Robin)，馬斯克覺得自己更像「鋼鐵人」(Iron Man)東尼·史塔克(Tony Stark)那樣的天才發明家兼風流公子。

媒體報導傳出馬斯克與內閣成員開槓，馬斯克則在社群媒體X發文痛批川普的心腹納瓦羅(Peter Navarro)、巴農(Steve Bannon)。馬斯克在白宮無所不在，還帶著小兒子X進出橢圓形辦公室。

但讓馬斯克錯愕的是，自己竟然不再是眾人崇拜的英雄，而是大家都討厭的壞蛋「末日博士」(Doctor Doom)，特斯拉電動車也慘遭池魚之殃。

又大又美預算開支法案能否在國會通過，攸關川普政績，馬斯克大聲批評這一法案，稱會讓美國破產，要民眾起來扼殺這一法案，勢必影響川普對共和黨國會議員的領導。未來川普當然可以在幕後對黨內同僚施壓，但馬斯克也一樣可以，他已揚言要讓支持該法案的共和黨籍議員下台，明年期中選舉將為川普的政績定調。

馬斯克 川普 特斯拉

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