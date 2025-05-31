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馬斯克離開DOGE 前員工：部門恐很快瓦解

編譯梁采蘩／綜合報導
在沒有馬斯克之後的行政效率(DOGE)，外界一般並不看好。（美聯社）
在沒有馬斯克之後的行政效率(DOGE)，外界一般並不看好。（美聯社）

馬斯克結束他在政府的身分，一位行政效率部(DOGE)前職員預料，少了馬斯克這位靈魂人物，川普旨在削減聯邦政府開支的計畫可能不久就會瓦解。

路透29日報導，32歲軟體工程師拉文吉亞在該部任職近兩個月，5月稍早被解雇。他預料，該部很快會「無疾而終」。

拉文吉亞說，該部的計畫之所以吸引人，很大一部分原因就是馬斯克。他預料該部工作人員會開始不去上班，就像一群年輕人加入一家四個月後就會倒閉的新創公司般。

該報導說，馬斯克當初承諾將削減2兆美元的聯邦開支，但實際上該部估計至今僅節省約1750億美元，且統計數據還充滿錯誤。

拉文吉亞表示，他是透過個人管道受邀加入該部，並於3月正式進入團隊。儘管自豪在退伍軍人事務部達成一些工作成果，例如協助更新機構內部的人工智慧（AI）聊天機器人系統，但拉文吉亞常對自己的工作內容感到茫然；「我被派到退伍軍人事務部，配了台惠普筆電。然後呢？我們到底該做什麼、有什麼規畫嗎？我感覺自己像被整了」。

5月初拉文吉亞接受媒體Fast Company訪問談自己在該部的工作情況，之後電腦權限就被撤銷，形同被解雇；「我的DOGE時光就此結束」。

馬斯克28日聲稱，即使他離開公職，DOGE也會繼續完成使命。

川普總統29日在自創社群媒體真實社群寫道，30日是馬斯克在DOGE任職的最後一天，「其實也不盡然，因為他將永遠與我們同在，一路提供協助」。

馬斯克 川普 退伍軍人事務部

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