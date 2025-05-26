我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國軍事雜誌：犯台最佳時機是「颱風前上班日下午」、可不戰而勝

美籍台灣中青年 三理由紛紛選擇海歸

佛洛伊德事件5周年 正值政府反對多元、警務改革停頓之際 全美各地低調紀念

編譯陳韻涵／綜合報導
目擊者拍攝的影片截屏顯示，明尼亞波利斯警察沙文正跪在佛洛伊德頸部，因時間過久致使佛洛伊德死亡。(美聯社)
目擊者拍攝的影片截屏顯示，明尼亞波利斯警察沙文正跪在佛洛伊德頸部，因時間過久致使佛洛伊德死亡。(美聯社)

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)2020年5月25日遭白人警察跪頸身亡，引發全國性的大規模種族正義示威，點燃「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動；事件五周年，各地舉行宗教儀式、音樂會和燭光守夜活動，在種族正義行動消退並面臨聯邦政府政策反對的氛圍下低調紀念。

「美國廣播公司新聞網」報導，明尼亞波利斯白人警察沙文(Derek Chauvin)當時以膝蓋壓制佛洛伊德的頸部長達九分半鐘，不管46歲佛洛伊德痛苦吶喊「我無法呼吸」的求救訊號，佛洛伊德最終窒息身亡；明州法院2021年裁定沙文被控二級謀殺罪的罪名成立，判處22年6個月徒刑。

佛洛伊德逝世五周年紀念活動，在警務改革與民權活動遭遇川普政府反對的情況下接續舉辦；音樂會、街頭節慶和「自保博覽會」(self-care fair)23日揭開活動序幕，25日則有宗教禮拜儀式、福音演奏會和燭光守夜活動。

佛洛伊德當年在明尼亞波利斯遭跪殺的現場，民眾遊行紀念。(路透)
佛洛伊德當年在明尼亞波利斯遭跪殺的現場，民眾遊行紀念。(路透)
佛洛伊德當年在明尼亞波利斯遭跪殺的現場，民眾獻花哀悼。(路透)
佛洛伊德當年在明尼亞波利斯遭跪殺的現場，民眾獻花哀悼。(路透)
佛洛伊德當年在明尼亞波利斯遭跪殺的現場，掛上一幅紀念他的畫像。(路透)
佛洛伊德當年在明尼亞波利斯遭跪殺的現場，掛上一幅紀念他的畫像。(路透)

民權牧師夏普頓(Al Sharpton)25日在佛洛伊德成長與長眠的休斯頓墓地主持追悼會，親友現身緬懷，追悼會後舉辦音樂會、布道、詩歌朗誦，並放飛氣球表達追思之意。

佛洛伊德紀念活動在社會運動挫敗之際舉行，社運人士原本希望佛洛伊德事件引發的全球抗議活動能夠改善警務，並讓種族正義主題持續受到關注。

明尼亞波利斯官員承諾推動警務改革，但部分社運人士認為，相關進展緩慢。反對警察暴力社區聯合會(Communities United Against Police Brutality)主席蜜雪兒·格羅斯(Michelle Gross)上周發出聲明表示，「我們瞭解改變需要時間，但民眾並未在明尼亞波利斯市街頭感受到當局宣稱的進展。」

另據「美聯社」報導，有鑑於川普總統的司法部21日撤銷前總統拜登時期的明尼亞波里斯和路易斯維爾市警務改革和解官司，數千名警務改革支持者與民權活動人士25日同聲譴責川普政府的行動，讓他們的努力付諸東流，彷彿退回數十年前的原點。

除了司法部廢除全美警務改革，川普也宣布終止聯邦政府內部的「多元、平等和共融庸雇」(Diversity, Equity, Inclusion hire)政策，並以聯邦資金逼迫地方政府、大學和公立學區就範，共和黨主政的州政府也加速取消前述旨在落實職場多元與平等的政策。 

佛洛伊德 川普 司法部

上一則

佛洛伊德事件╱改變美國的9分29秒 5年來的衝擊

延伸閱讀

白宮國安會改組、黃之瀚被調離 「知台派」勢力減弱

白宮國安會改組、黃之瀚被調離 「知台派」勢力減弱
暗殺川普未遂 20歲刺客行兇前半年 邊念書邊想犯案

暗殺川普未遂 20歲刺客行兇前半年 邊念書邊想犯案
慎防川普「特拉斯時刻」…美債風暴已現端倪

慎防川普「特拉斯時刻」…美債風暴已現端倪
佛洛伊德遭警壓頸5周年 美國種族議題改革陷停滯

佛洛伊德遭警壓頸5周年 美國種族議題改革陷停滯

熱門新聞

川普總統主導的預算法案將影響民眾荷包。（歐新社）

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

2025-05-22 11:12
川普對馬斯克(左)曾經非常倚重，但一夕之間兩人關係生變。(路透)

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

2025-05-24 21:52
哈佛大學。(路透)

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

2025-05-22 16:05
圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(記者鄭怡嫣／攝影)

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

2025-05-23 09:05
美國總統川普（右）21日在白宮會晤南非總統拉瑪佛沙（左），現場播放影片並拿出一疊新聞報導，稱南非政府迫害白人農民。(歐新社)

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

2025-05-21 20:40
過去幾周，川普政府已開始向收到最終驅逐令卻仍未離美的無證移民處以「高額罰款」。圖為收到遣返令的無證移民在佛州一家餐館工作。(美聯社)

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

2025-05-20 21:46

超人氣

更多 >
被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬
好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音

好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音
中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜
復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易
空服員爆料：登機時向乘客打招呼 並不是因為禮貌

空服員爆料：登機時向乘客打招呼 並不是因為禮貌