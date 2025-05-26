佛洛伊德事件5周年 正值政府反對多元、警務改革停頓之際 全美各地低調紀念

目擊者拍攝的影片截屏顯示，明尼亞波利斯警察沙文正跪在佛洛伊德頸部，因時間過久致使佛洛伊德死亡。(美聯社)

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德 (George Floyd)2020年5月25日遭白人警察跪頸身亡，引發全國性的大規模種族正義示威，點燃「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動；事件五周年，各地舉行宗教儀式、音樂會和燭光守夜活動，在種族正義行動消退並面臨聯邦政府政策反對的氛圍下低調紀念。

「美國廣播公司新聞網」報導，明尼亞波利斯白人警察沙文(Derek Chauvin)當時以膝蓋壓制佛洛伊德的頸部長達九分半鐘，不管46歲佛洛伊德痛苦吶喊「我無法呼吸」的求救訊號，佛洛伊德最終窒息身亡；明州法院2021年裁定沙文被控二級謀殺罪的罪名成立，判處22年6個月徒刑。

佛洛伊德逝世五周年紀念活動，在警務改革與民權活動遭遇川普 政府反對的情況下接續舉辦；音樂會、街頭節慶和「自保博覽會」(self-care fair)23日揭開活動序幕，25日則有宗教禮拜儀式、福音演奏會和燭光守夜活動。

佛洛伊德當年在明尼亞波利斯遭跪殺的現場，民眾遊行紀念。(路透) 佛洛伊德當年在明尼亞波利斯遭跪殺的現場，民眾獻花哀悼。(路透) 佛洛伊德當年在明尼亞波利斯遭跪殺的現場，掛上一幅紀念他的畫像。(路透)

民權牧師夏普頓(Al Sharpton)25日在佛洛伊德成長與長眠的休斯頓墓地主持追悼會，親友現身緬懷，追悼會後舉辦音樂會、布道、詩歌朗誦，並放飛氣球表達追思之意。

佛洛伊德紀念活動在社會運動挫敗之際舉行，社運人士原本希望佛洛伊德事件引發的全球抗議活動能夠改善警務，並讓種族正義主題持續受到關注。

明尼亞波利斯官員承諾推動警務改革，但部分社運人士認為，相關進展緩慢。反對警察暴力社區聯合會(Communities United Against Police Brutality)主席蜜雪兒·格羅斯(Michelle Gross)上周發出聲明表示，「我們瞭解改變需要時間，但民眾並未在明尼亞波利斯市街頭感受到當局宣稱的進展。」

另據「美聯社」報導，有鑑於川普總統的司法部 21日撤銷前總統拜登時期的明尼亞波里斯和路易斯維爾市警務改革和解官司，數千名警務改革支持者與民權活動人士25日同聲譴責川普政府的行動，讓他們的努力付諸東流，彷彿退回數十年前的原點。

除了司法部廢除全美警務改革，川普也宣布終止聯邦政府內部的「多元、平等和共融庸雇」(Diversity, Equity, Inclusion hire)政策，並以聯邦資金逼迫地方政府、大學和公立學區就範，共和黨主政的州政府也加速取消前述旨在落實職場多元與平等的政策。