佛洛伊德事件╱種族議題改革 迄今仍陷停滯

民眾在洛杉磯集會，紀念佛洛伊德遭警察跪殺五周年。(路透)

非裔男子佛洛伊德 (George Floyd)2020年5月25日遭警察壓頸致死，許多民眾在事件五周年當天到事發現場紀念，而種族議題的改革仍陷停滯。

佛洛伊德2020年5月25日因警察暴力逮捕致死，促成「黑人命也是命」(Black Lives Matter)運動並發展成一股強大力量，盼能解決美國根深柢固的種族問題，範圍包含警察暴力到系統性不平等。

佛洛伊德是在川普 第一個美國總統任期時死亡，但川普今年1月重返白宮 以來，他的政府已經取消民權調查，並嚴厲打擊多元化招聘措施。

「黑人命也是命」運動於COVID-19(新型冠狀病毒)疫情期間廣獲支持且席捲全美各大城市，但目前已聲勢不再，許多人都認為這場運動幾乎沒有取得實質進展。

明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)以此事件命名的「喬治‧佛洛伊德廣場」在25日舉行事件五周年紀念活動，當年46歲的佛洛伊德就是在此地被警察沙文(Derek Chauvin)以膝蓋壓住脖子，而嚥下最後一口氣。

這個廣場上布滿抗議藝術作品，其中包括一幅紫色壁畫，上面寫著「你改變了世界，喬治」。

然而，2020年傳達的樂觀訊息如今與川普的主張相互矛盾，他的極端思維盟友建議赦免沙文；沙文因謀殺佛洛伊德而被判處22年以上徒刑，現仍在服刑。

部分專家認為，川普重返白宮在某種程度是對於「黑人命也是命」運動的強烈反撲，這項社會運動當時在一些城市從抗議示威演變成騷亂，同時還呼籲削減警方預算。

佛洛伊德的家人23日說，盡管政治氛圍惡劣，他們仍希望大家繼續推動改革。他的親戚哈里遜(Angela Harrelson)表示，「我們不需要行政命令來告訴我們黑命關天」。

佛洛伊德的親屬當天下午和另外大約50人共同默哀，然後在當年事發現場的路邊獻上黃玫瑰。

對於佛洛伊德的前女友羅斯(Courteney Ross)而言，這個五周年紀念的周末帶來強烈個人失落感。她說：「看到大家出來紀念他，真是太好了。這個國家最近很少有如此團結，大家正紀念一位為我們獻出生命的人。」