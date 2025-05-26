佛洛伊德事件╱改變美國的9分29秒 5年來的衝擊

佛洛伊德遭警察跪殺，事件衝擊全美。圖為2020年6月民眾在白宮前聚集示威。(美聯社)

2020年5月25日，非裔男子佛洛伊德 (George Floyd)在明尼亞波利斯(Minneapolis)當街被白人警察沙文(Derek Chauvin)以膝蓋壓住頸部長達9分29秒鐘，最終窒息而死。不少路人全程目睹了46歲的佛洛伊德遇害過程，並拍下影片在網路流傳，隨即引發全國各地甚至其他國家紛紛出現示威抗議，從此改變了當地社區，甚至整個美國。

至於佛洛伊德遭到警方壓制的原因，則是涉嫌使用一張面值20元的偽鈔。

佛洛伊德案件之後的五年期間，明尼亞波利斯建築物、車輛被抗議群眾縱火焚燒，城市裡四處發生公然搶劫，不過國內其他地點大致秩序平和。政治界、企業界、學術界以及全國機構對佛洛伊德之死表達憤怒，矢言要解決美國根深柢固的種族不公問題。企業為各種種族平等倡議贊助660億元，主張警察改革的輿論聲浪沸騰。

國家廣播公司(NBC)報導，五年後的現在，同一批國會議員、企業與機構則對當時的承諾紛紛縮水。川普總統今年重返白宮 ，更讓許多以佛洛伊德為名的倡議畫下句點，其實許多計畫更早之前就被縮減、遺忘，甚至放棄。

佛洛伊德出殯時，兩名明尼亞波利斯警察在靈車經過時單膝跪地。(美聯社) 佛洛伊德遭警察跪殺，事件衝擊全美。圖為2020年5月下旬民眾縱火焚燒明尼亞波利斯市一棟建築。(美聯社)

如今狀況跟五年前相比，是否已經變得更好，還是更糟糕？做為事發地點的明尼亞波利斯社區，居民看法不一。代表第八選區的市議員詹金斯(Andrea Jenkins)便說：「這個問題很難回答。」

明尼亞波利斯公車司機莫斯利(Samar Moseley)說，佛洛伊德事件發生，讓明市所有問題都浮上檯面。他說，居民跟警察之間的關係長期存在問題，佛洛伊德死亡後雖然關係出現改善，但依然緊張。他說，儘管開的是市府公車，只要看到有警車在後方，心理馬上覺得不安。

美聯社報導，佛洛伊德死後成為要求警察改革的象徵人物，宛如英雄，但他生前其實日子過得不順遂。佛洛伊德曾是傑出運動員，懷抱成為職業選手的夢想，還拿到獎學金，可是發展不如意回到老家，頻頻換工作，坐牢將近五年。他在北卡羅來納州 出生，但隨單親母親搬到休士頓，成長於貧窮環境。