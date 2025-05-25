佛洛伊德遭警壓頸5周年 美國種族議題改革陷停滯

非裔男子佛洛伊德遭警方執法過當致死事件，在25日滿五周年。圖為佛洛伊德在德州休士頓街頭的塗鴉，前有一座前總統林肯雕像；有民眾25日在此聚集悼念。(歐新社)

非裔男子佛洛伊德 （George Floyd）2020年5月25日遭明尼蘇達警察壓頸致死，民眾今天將到事發現場紀念此事件五周年，而川普 總統則放棄了旨在解決種族主義問題的改革。

法新社報導，佛洛伊德2020年5月25日因警察暴力逮捕致死，促成「黑命關天」（Black Lives Matter）運動並發展成一股強大力量，盼能解決美國根深蒂固的種族問題，範圍包含警察暴力到系統性不平等。

佛洛伊德是在川普第一個美國總統任期時去世，但川普今年1月重返白宮 以來，他的政府已經取消民權調查，並嚴厲打擊多元化招聘措施。

「黑命關天」運動於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間廣獲支持且席捲全美各大城市，但目前已聲勢不再，許多人都認為這場運動幾乎沒有取得實質進展。

明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）以此事件命名的「喬治．佛洛伊德廣場」正舉行五周年紀念活動，當年46歲的佛洛伊德就是在此地被警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓住脖子逮捕而嚥下最後一口氣。

這個廣場上布滿抗議藝術作品，其中包括一幅紫色壁畫，上面寫著「你改變了世界，喬治」。

然而，2020年傳達的樂觀訊息如今與川普的主張相互矛盾，他的極端思維盟友建議赦免蕭文，蕭文因謀殺佛洛伊德而被判處22年以上徒刑。

部分專家認為，川普重返白宮在某種程度是對於「黑命關天」運動的強烈反撲，這項社會運動在一些城市從抗議示威演變成騷亂，同時還呼籲削減警方預算。

佛洛伊德的家人23日於明尼阿波利斯市告訴法新社，儘管政治氛圍惡劣，他們仍希望大家繼續推動改革。

他的親戚哈里遜（Angela Harrelson）表示，「我們不需要行政命令來告訴我們黑命關天」。

佛洛伊德的親屬當天下午和另外大約50人共同默哀，然後在當年事發現場的路邊獻上黃玫瑰。

對於佛洛伊德的前女友羅斯（Courteney Ross）而言，這個五周年紀念的周末帶來強烈個人失落感。

她說道：「看到大家出來紀念他，真是太好了。這個國家最近很少有如此團結，大家正紀念一位為我們獻出生命的人。」