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魯比歐兼任國安顧問 著手改造國家安全會議 縮減規模

編譯潘勛／即時報導
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國務卿魯比歐兼任國家安全顧問後，提出改造國家安全會議，大幅縮小規模，改變其運作方式，由總統諮詢幕僚單位，轉換為總統命令執行單位。(路透)
國務卿魯比歐兼任國家安全顧問後，提出改造國家安全會議，大幅縮小規模，改變其運作方式，由總統諮詢幕僚單位，轉換為總統命令執行單位。(路透)

知情人士透露，國務卿魯比歐(Marco Rubio)兼任國家安全顧問後，提出改造國家安全會議(NSC)的構想，大幅縮小國安會的規模，另外激烈改變其運作方式，由供總統諮詢提出建議，轉為執行總統命令。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，知情人士表示，減少國安會的幕僚，部分原因在更能協調運作，與川普總統做決策方式吻合。魯比歐的構想是：國安會不再由很大幕僚群組成，產出建議供總統之用，應改得規模較小，符合川普喜歡的由上而下模式：總統下指示給國家安全顧問，顧問來再率領幕僚執行命令。

國家安全會議令出白宮，是跨越政府部會局處、統合政策過程的核心樞紐，協助總統就外交政策、國家安全事務做出決策；幕僚人員可以多達數百人，但總統不一樣，規模就有差別。

川普就職時國安會有300名幕僚，1月裁減到大約150人。魯比歐預期把人數再減到介於50、60人之間，只是還沒最終決定。知情人士表示，魯比歐不打算開除任何幕僚，而是把他們改調到其他單位。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，國務卿魯比歐兼任國家安全顧問，表現好極了，白宮國家安全會議在他領導下，團隊將變得更流暢，確保最大效率，與外頭的部會局處協調共事。

魯比歐過去一周飛往中東地區期間，與白宮總統人事主任戈爾(Sergio Gor)討論國安會的架構。

知情人士指出，戈爾、魯比歐與其他白宮官員共事，審核過去3個月搜集的國安會人事數據，敲定計畫，大砍幕僚人數。數據有國安會幕僚人數、職位及薪水，還有多位幕僚做相同工作的冗員。

國安會在甘迺迪總統時代，規模約僅20人，1991年仍只有約40人。到了2000年增加到約100人，而2010年匙膨脹到約370人。

國安會的擴編讓國會很困擾。已過世的前聯邦參議員馬侃(John McCain)就帶頭提案，想限制國安會的規模，國會在2016年為國安會以政策為重的職位設限在200個。

知情人士稱，5月初被川普解職的前國安顧問沃茲(Mike Waltz)運作國安會的方式，走傳統風格，像拜登政府，與川普的風格不符。

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