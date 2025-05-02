國務卿兼國安顧問 魯比歐成季辛吉以來第一人…另兼2要職

川普總統（右）在撤換沃茲職務後，任命國務卿魯比歐（左）暫代國安顧問職務，魯比歐也成了繼季辛吉之後，第二個身兼此二職的官員。（美聯社）

國務卿魯比歐 (Marco Rubio)即將兼任國家安全顧問，成為自季辛吉(Henry Kissinger)以來第一位同時兼任此兩大要職的人物。不過，針對這項新任命，國務院 發言人是透過記者詢問後才知情。

國會山莊報(The Hill)報導，過去曾有多人先後擔任過這兩個職務，但都是不同時期，例如鮑爾(Colin Powell)及賴斯(Condoleezza Rice)。總統川普 1日宣布，魯比歐將暫時兼任國家安全顧問一職，接替離職的沃茲(Mike Waltz)，後者則被川普提名為美國駐聯合國大使。

季辛吉去年12月辭世，享壽100歲，曾於1973年9月至1975年11月在尼克森(Richard Nixon)政府任內同時兼任國務卿與國家安全顧問，之後未再有人兼任過此二職位。季辛吉於1969年獲尼克森任命為國家安全顧問，1973年至1977年出任國務卿，任職至福特(Gerald Ford)政府時期。

此外，魯比歐除了掌管國務院外，目前還兼任美國國際開發署(USAID)代理署長以及國家檔案館和記錄管理局(National Archives and Records Administration)代理局長。

不過，在1日的國務院例行記者會上，發言人竟是由現場記者才得知，川普總統已透過社媒平台「真實社群」(Truth Social)發布這項最新人事任命。當被問到魯比歐將兼任新職位多久時，國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)坦言說，「我也是剛從你這裡得知這個消息。」

川普稍早在「真實社群」宣布，提名沃茲為美國下一任駐聯合國大使後，接著說「在這期間，國務卿魯比歐將擔任國安顧問，同時持續他在國務院的強力領導。」

布魯斯也特別稱讚「現代科技與社交媒體的奇蹟」，表示川普透過「真實社群」即時公布消息，使她能夠在記者會上獲悉此事。此外，她還指出魯比歐在國務院任職期間「已同時兼任多項職務」，對他能夠順利勝任新增的職務表示充滿信心。