川普上任百日 進口汽車不用被雙重課稅

川普放鬆對進口汽車的關稅，只對整車課稅，而不再對汽車的鐵、鋁等零件課稅。圖為載運到各地的汽車。(路透)

華爾街 日報(WSJ)28日獨家報導，川普 總統將緩解汽車關稅 衝擊。消息人士透露，繳交外國製造汽車關稅的企業不會再被徵收其他稅款，例如鋼鋁稅，使用於美國本地汽車製造的外國零件關稅也將獲得減緩。商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)28日晚間發表聲明說，川普正與國內汽車製造商以及美國勞工建立「重要的夥伴關係」。

華爾街日報報導，知情人士說，緩解汽車關稅的措施可溯及既往(retroactive)，也就是已經繳交關稅的汽車製造商將獲退款。對外國製造汽車開徵25%關稅的規定已於本月稍早實施。

預計5月3日實施的外國汽車零件25%關稅，川普政府同樣做出調整，允許汽車製造商拿回一年當中美國本地製造汽車價值3.75%的關稅退款，第二年關稅退款比率降至美國製造汽車價值2.75%，然後逐步減少直到完全取消。

川普29日晚間將在底特律郊區舉辦造勢活動，慶祝二度執政上台屆滿百日。報導指出，川普29日從華府動身前往密西根州前將宣布汽車關稅減緩。

報導指出，知情人士分析，川普採取步驟緩減汽車關稅衝擊，將為汽車製造商提供更多時間，可以把零件供應鏈從海外地區移回美國，政策調整對美國汽車製造業者來說，從短期來看振興效果頗為龐大。

汽車製造商必須提出申請才能拿到關稅退款(reimbursements)，至於關稅退款款項來自哪一個政府部門，目前則不清楚。

盧特尼克發布聲明表示，川普貿易政策獲得重大勝利，美國本地製造的企業獲得獎勵，承諾在美國投資以及擴大國內生產的製造商則獲得發展空間。

路透報導分析，川普政府29日將採取行動，為國內汽車製造商使用的外國零件減輕某些關稅，對於外國製造的進口汽車關稅則避免與其他關稅疊加，進而達到降低汽車關稅影響的效果。