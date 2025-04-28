川普100天╱效率部反讓各機關沒效率 200元乾冰買1個月

馬斯克領導的政府效率部關閉援外機構USAID，引起輿論譁然，並引發連串訴訟。(路透)

馬斯克 (Elon Musk)與川普 所推動的「政府效率部」(DOGE)雖名為精簡政府、節省開支，實際卻因人員流失、採購管制與內部溝通斷鏈，造成政府機關運作不順、公共服務受阻，以及長遠而言可能的成本不減反增。

據雅虎(Yahoo)報導，社會安全局(Social Security Administration)總部稍早調派多名官員到區域辦公室，頂替在川普政府下被資遣或自願退休的資深理賠處理員，但據兩位知情人士指出，這些新調來的人員並不熟悉工作內容，導致仰賴這些福利的身心障礙與年長國人等候時間更長。國稅局(IRS)則因川普下令遠端員工重返早已過度擁擠的辦公室，造成辦公室網路品質急遽惡化，員工只得仰賴使用個人網路分享，甚至在報稅高峰期頻頻當機。

由川普與馬斯克推動的「政府效率部」經過近百天運轉後，路透共發現20起因人員與經費削減所衍生的採購瓶頸與成本增加、決策癱瘓、民眾等候時間延長、高薪公務員被改派瑣碎職務以及科技人才流失等情形。

馬斯克領導的政府效率部大幅削減聯邦機構、解雇聯邦員工，引發大規模示威與法律訴訟。(路透)

曼哈頓研究院(Manhattan Institute)研究員里德爾(Jessica Riedl)直言，「DOGE稱不上是一項嚴肅的改革」，她估算迄今僅節省約50億元，最終恐然耗損更多。馬斯克於22日確認，他將在下月卸下DOGE全職督導的職務，他表示儘管不再全職負責，仍會協助川普推動政府改革。雖然DOGE未來走向尚未明朗，專家普遍認為削減成本的潮流不會就此止步。

白宮發言人費爾茲(Harrison Fields)回應相關疑問時指出，馬斯克團隊「已經現代化政府科技、杜絕詐欺、簡化流程並為美國納稅人挖掘出數十億元的節省」，只不過未舉出任何具體電腦系統或人員效率改善的實例。

數十位政府官員透露，能深入多個機構與電腦系統的DOGE團隊運作模式高度神祕，其官方網站宣稱已為納稅人節省1600億元，但事後卻屢遭錯誤與更正批評。

DOGE運作後造成政府部門機器運轉失靈的幾個案例如下。第一、乾冰採購困境。國家職業安全與衛生研究院(National Institute for Occupational Safety and Health)一位科學家為保存尿液樣本，向區域主管申請購買約200元的乾冰，卻足足等了一個月才獲准。由於多數公務信用卡被取消，他只好請另一辦公室仍持有信用額度的同事先行購買，並再多花100元運費將乾冰寄往實驗室。

馬斯克領導的政府效率部大肆裁減聯邦機構，解雇聯邦員工，圖為示威者在聯邦人事局總部舉牌抗議。(路透)

第二、儀器無法啟用。聯邦疾病防治中心 (CDC)辛辛那提辦公室一部價值將近50萬元的化學分析儀器，由於被禁止與廠商溝通、安排操作訓練已停擺數月。

第三、社會安全局資訊系統當機。3月第一周四天之內當機達十次。原有IT人員因1月已離職或遭解僱，造成恢復系統上線所需時間大幅拉長，理賠案處理嚴重受阻。

第四、國際援助業務大砍。川普就任首日，DOGE幾乎全面終止美國國際開發署(USAID)八成以上的人道救援計畫，預計到9月之前關閉所有海外辦事處，並將部分工作併入國務院。

第五、政府「精簡科技」小組遭解散。1月，川普將17名政府督察長(Inspectors General)解職，但其工作就是減少浪費與詐騙。對此，聯邦衛生部(HHS)前督察長葛瑞姆(Christi Grimm)遭解職前曾表示，由於三年審計與調查已為國庫挽回145億元現金。

上個月，DOGE更撤銷負責協調政府科技現代化的18-F。前成員賈奎斯(Waldo Jaquith)指出，他們曾在為期三天的專案為國防部節省5億元，但正如賈奎斯所言，「18-F就是馬斯克與其團隊所嚮往的政府運作方式，但當DOGE遇見它，就把它拆散了。」