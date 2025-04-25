福斯新聞：防長赫塞斯爭議不斷 共和黨內支持鬆動

國防部近來因洩密案人事動盪，雖有白宮力挺，但各種不利防長赫塞斯的消息仍源源而出。（路透）

保守派主流媒體福斯新聞網(Fox News)24日報導，國防部 長赫塞斯 (Pete Hegseth)從獲川普總統提名以來爭議不斷。如今赫塞斯在共和黨內部的支持度也開始鬆動，眾議院軍事委員會(House Armed Services Committee)成員、退休空軍准將內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)直指赫塞斯是「門外漢」(amateur person)，缺乏領導五角大廈 的資歷。

赫塞斯在參院確認聽證期間，遭控性攻擊、酗酒等不當行為。接著從3月以來，國安部門兩度傳出在聊天群組洩露軍事機密，第一次傳出赫塞斯將軍事行動傳至包括記者在內的國安群組中，第二次則是將機密資料傳到包括家人和他私人律師的群組。赫塞斯說，兩次群聊皆未討論作戰計畫，而且所有討論均未涉機密。

貝肯21日對Politico新聞網站說，對於赫塞斯出任國防部長的疑慮，從「一開始」就存在。

福斯新聞網報導，貝肯是第一個公開呼籲赫塞斯辭職下台的共和黨國會議員。

赫塞斯在出任防長之前，是擔任福斯新聞主播，他的妻子現仍是福斯的製作人。

本月剛卸任的五角大廈資深官員烏又特(John Ullyot)20日在Politico專欄撰文寫道，國防部高級顧問考德威爾(Dan Caldwell)、國防部副幕僚長謝爾尼克(Darin Selnick)、國防部副部長幕僚長卡洛爾(Colin Carroll)18日突然遭開除，但三人都是赫塞斯手下「最為忠心耿耿」的幕僚，這起事件令人感到憂慮、無法理解。

烏又特文中寫道：「失能狀態如今害總統嚴重分心，總統的資深領導階層其實應該做得更好才是。」

烏又特指出，從以往紀錄可以看出，川普向高層官員究責從不手軟，從這個角度來看，赫塞斯官位恐怕坐不了太久。」

全國公共電台(NPR)21日報導引述匿名消息人士指出，白宮已經開始尋找新任國防部長人選。不過，白宮則否認打算撤換赫塞斯。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)22日對媒體說：「赫塞斯為五角大廈帶來重大革新，但這個城裡有很多人拒絕大幅改變，坦白說，這就是為什麼自從總統宣布提名以來，我們看到很多關於國防部長的抹黑攻擊。」

李維特表示，川普堅持支持赫塞斯與赫塞斯為五角大廈帶來的改革，到目前為止的改革成果有目共睹。

國防部長人事案通常獲得兩黨支持，但赫塞斯任命遭全體47名民主黨參議員反對。