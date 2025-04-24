路透：川普內閣摩拳擦掌 趁馬斯克回歸主業後奪回權力

特斯拉執行長馬斯克上個月參加白宮內閣會議時，戴的帽子上綉著「川普每件事都是對的」。 （路透）

路透引述兩位直接知情的美國政府消息人士報導，一旦特斯拉 執行長馬斯克 在政府效率部（DOGE）退居二線，川普 內閣成員很可能會採取行動，限制DOGE部門員工的影響力，奪回對政府預算和人員編制的控制權。

DOGE是川普上任當天經由行政命令成立的部門，由全球首富馬斯克執掌。DOGE在馬斯克主持下，大量解雇員工、取消合約，全面削減聯邦政府對美國民眾的服務，帶起了一股聯邦機構削減人員和赤字的風潮。

馬斯克在周二（22日）證實，他計畫將自己在川普政府的工作時間減少到每周一至兩天，以便把更多精力留給旗下飽受打擊的汽車公司特斯拉，這使外界對DOGE未來的工作推展心生疑慮。另一方面，做為一名政府特別雇員，他的任期也似乎須於5月底結束。

馬斯克周二說：「讓DOGE團隊就位，並在政府部門開展工作，使得財務狀況變得有序，實現這些目標所需要的大量工作，已基本完成。」

路透指出，馬斯克領導DOGE大砍成本的行動，讓他在職業官僚中極不受歡迎。內閣部長們認為，DOGE人員侵犯了傳統上歸屬於他們的雇用和解雇權力，一些人其實不願意聽命於DOGE。

最近幾周，川普政府內部關係因為馬斯克的權力問題而變得愈加緊張。熟悉內情的消息人士透露，在3月一次內閣會議上，國務卿盧比歐與馬斯克發生衝突，指責他毀了美國國際開發署（USAID），運輸部長達菲也以航空安全為由，反對馬斯克的裁減空中交通管制員提案。

知情人士說，內閣部長們一直力爭自己能對預算決策加強控制，希望有針對性地削減開支，而不是全面削減；如果沒有馬斯克擋在那裡，他們相關行動就能更加順暢。

馬斯克淡出DOGE後，最重要的變化將是內閣本身權力增強。各機構負責人對於推進哪些提案，將擁有最終決定權，從而鞏固他們在聯邦效率和支出戰略中的核心角色。其中一位消息人士說，內閣將擁有更多的自主權，不再需要馬斯克對每項決定簽字同意。

DOGE內部由馬斯克聘請來的年輕工程師，角色和責任將被重新評估。他們的影響力可能會減弱，行動受到更嚴格的審查。

白宮發言人費爾茲反駁了馬斯克退居二線，DOGE的方向或影響力將會發生變化的說法。他說：「不會有任何改變。DOGE目前的運作十分輕鬆。從某種程度上說，幾乎是處於定速巡航（cruise control）狀態。」

明尼蘇達大學法學院法學副教授貝納爾也表示，「DOGE所做的許多事情，已經被很多機構內化了，會繼續推進」。貝納爾一直在追蹤政府裁員情況，他認為，政府機構之後不太可能逆轉DOGE的裁減。「火車已經出站，很難停下來」。