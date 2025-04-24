我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空1原因送現金 幸運乘客改票賺3000元

川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

路透：川普內閣摩拳擦掌 趁馬斯克回歸主業後奪回權力

編譯黃淑玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
特斯拉執行長馬斯克上個月參加白宮內閣會議時，戴的帽子上綉著「川普每件事都是對的」。 （路透）
特斯拉執行長馬斯克上個月參加白宮內閣會議時，戴的帽子上綉著「川普每件事都是對的」。 （路透）

路透引述兩位直接知情的美國政府消息人士報導，一旦特斯拉執行長馬斯克在政府效率部（DOGE）退居二線，川普內閣成員很可能會採取行動，限制DOGE部門員工的影響力，奪回對政府預算和人員編制的控制權。

DOGE是川普上任當天經由行政命令成立的部門，由全球首富馬斯克執掌。DOGE在馬斯克主持下，大量解雇員工、取消合約，全面削減聯邦政府對美國民眾的服務，帶起了一股聯邦機構削減人員和赤字的風潮。

馬斯克在周二（22日）證實，他計畫將自己在川普政府的工作時間減少到每周一至兩天，以便把更多精力留給旗下飽受打擊的汽車公司特斯拉，這使外界對DOGE未來的工作推展心生疑慮。另一方面，做為一名政府特別雇員，他的任期也似乎須於5月底結束。

馬斯克周二說：「讓DOGE團隊就位，並在政府部門開展工作，使得財務狀況變得有序，實現這些目標所需要的大量工作，已基本完成。」

路透指出，馬斯克領導DOGE大砍成本的行動，讓他在職業官僚中極不受歡迎。內閣部長們認為，DOGE人員侵犯了傳統上歸屬於他們的雇用和解雇權力，一些人其實不願意聽命於DOGE。

最近幾周，川普政府內部關係因為馬斯克的權力問題而變得愈加緊張。熟悉內情的消息人士透露，在3月一次內閣會議上，國務卿盧比歐與馬斯克發生衝突，指責他毀了美國國際開發署（USAID），運輸部長達菲也以航空安全為由，反對馬斯克的裁減空中交通管制員提案。

知情人士說，內閣部長們一直力爭自己能對預算決策加強控制，希望有針對性地削減開支，而不是全面削減；如果沒有馬斯克擋在那裡，他們相關行動就能更加順暢。

馬斯克淡出DOGE後，最重要的變化將是內閣本身權力增強。各機構負責人對於推進哪些提案，將擁有最終決定權，從而鞏固他們在聯邦效率和支出戰略中的核心角色。其中一位消息人士說，內閣將擁有更多的自主權，不再需要馬斯克對每項決定簽字同意。

DOGE內部由馬斯克聘請來的年輕工程師，角色和責任將被重新評估。他們的影響力可能會減弱，行動受到更嚴格的審查。

白宮發言人費爾茲反駁了馬斯克退居二線，DOGE的方向或影響力將會發生變化的說法。他說：「不會有任何改變。DOGE目前的運作十分輕鬆。從某種程度上說，幾乎是處於定速巡航（cruise control）狀態。」

明尼蘇達大學法學院法學副教授貝納爾也表示，「DOGE所做的許多事情，已經被很多機構內化了，會繼續推進」。貝納爾一直在追蹤政府裁員情況，他認為，政府機構之後不太可能逆轉DOGE的裁減。「火車已經出站，很難停下來」。

馬斯克 川普 特斯拉

上一則

美韓將展開談判首回合 南韓端出造船王牌 力拚美關稅減免

下一則

波音證實：美國關稅影響 中國停止接收新飛機

延伸閱讀

川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭
馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光
對中新關稅三周內出爐 川普考慮豁免汽車進口零件

對中新關稅三周內出爐 川普考慮豁免汽車進口零件
台搶頭香無底氣 恐成川普軟柿子

台搶頭香無底氣 恐成川普軟柿子

熱門新聞

自川普「解放日」記者會後，貿易顧問納瓦羅固定在白宮橢圓辦公室出入。(路透資料照)

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

2025-04-18 21:52
美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）

不滿川普執政 美500萬人上街反川普

2025-04-19 18:55
美國總統川普。(新華社)

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

2025-04-17 21:47
愛馬仕表示，將對美國客戶完整轉嫁關稅成本，5月1日起將對美國所有產品漲價。 （路透）

消費者哭了…愛馬仕將轉嫁關稅成本 5月起美國產品全面漲價

2025-04-17 08:10
川普總統的第二任沒有連任壓力。(路透)

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

2025-04-20 20:16
2019年，時任美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）於大阪G20峰會進行雙邊會晤。（路透）

Politico：川習對話卡關內幕曝 貿易戰降溫「希望渺茫」

2025-04-19 22:27

超人氣

更多 >
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
多久該換家銀行？專家提供衡量指標

多久該換家銀行？專家提供衡量指標
馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光