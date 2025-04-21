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傳川普打算大幅改組國務院 魯比歐稱「假新聞」

編譯陳律安／綜合報導
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據紐約時報等媒體報導，川普政府將大幅改組國務院，大規模調整海外布局，降低加拿大及非洲等業務。(中央社)
據紐約時報等媒體報導，川普政府將大幅改組國務院，大規模調整海外布局，降低加拿大及非洲等業務。(中央社)

彭博資訊與紐約時報引述川普總統本周可能簽署的行政命令草案指出，美國計畫大幅整頓國務院並削減人力，若付諸實踐，將是國務院1789年成立以來規模數一數二重大的變動。

紐約時報20日報導，根據獲得的文件草案副本稱，川普政府的行政命令草案提議對國務院進行大規模重組，包括取消幾乎所有的非洲業務，並關閉非洲大陸各地的大使館和領事館。

草案還要求削減國務院總部負責處理氣候變遷和難民問題以及民主和人權問題的辦公室。

目前尚不清楚這份文件是誰寫的，也不清楚它反映了國務院重組內部辯論，目前在哪個階段。這是最近幾份提議對該部門進行改革的文件之一，內部管理部門每天都會討論可能採取的行動。報導指，官員表示，最近幾周，官員已就其中一些想法進行辯論，但目前尚不清楚這些想法將在多大程度上被採納，以及草案的積極程度，如果簽署實行，部分內容可能會在白宮最終審查之前或之前發生變化。

紐時的這篇報導刊出後，國務卿魯比歐在社交媒體上發表簡短評論，稱其為「假新聞」。 

報導根據行政命令草案，指川普政府計畫裁撤國務院數十個職位與部門，包括處理氣候變遷、難民、民主等部門以及負責和聯合國聯絡的國際組織局。在改革之後，國務院將重組為印太、拉美、中東、歐亞等四大地區的局處。而非洲不再獲得同等關注。

川普政府計畫關閉幾乎所有非洲業務、以及領事館和大使館，並且關閉在撒哈拉沙漠以南地區、「並非完全必要」的非洲大使館與領事館，派往非洲的外交官將是「目標明確且任務導向的部署」。

加拿大部門將歸到轄屬魯比歐職權的新設北美事務辦公室，並將大幅縮減團隊人力。

這項變動也將伴隨裁員行動，包括職業外交官與公務員，知情人士說，國務院可能開始讓大量員工放有薪假。根據行政命令草案，這些變動要在今年10月1日前完成。

川普政府也計畫推出新的外交人員考試，要求「符合川普總統的外交視角」。該草案也要求國務院擴大對人工智慧(AI)的應用，協助草擬文件，並「擬定與檢討政策」與「業務規畫」。

法新社也報導，指命令草案包含減少在非洲的外交行動、縮編駐加拿大外交人員。報導，這項行政命令草案反映出白宮的優先要務，也被視為降低成本的策略，但同時削弱美國在全球的軟實力。

草案將目前的非洲事務局(Africa Bureau)將被裁撤，由「非洲事務特使辦公室」(Special Envoy Office for African Affairs)取代，改隸白宮國家安全會議(National Security Council)，而非國務院。未來對非洲的外交重點將放在反恐活動，以及「關鍵自然資源的戰略開採和貿易」。 

國務院 川普 白宮

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