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川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

編譯盧思綸／即時報導
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加州洛杉磯5日舉行「把手拿開！」示威活動，抗議總統川普及其盟友馬斯克近來舉措。（路透）
加州洛杉磯5日舉行「把手拿開！」示威活動，抗議總統川普及其盟友馬斯克近來舉措。（路透）

共和黨4月1日在威州最高法院吞敗仗，佛州議員補選結果又不如預期，不到24小時，總統川普宣布對全球貿易夥伴的對等關稅，再次發揮一貫政治操作「加碼下注」，賭上全部政治資本採取貿易保護主義，並堅信最終將對美國有利。不過，根據初步反應，這場豪賭的結果恐怕賠了夫人又折兵。

美聯社報導，對等關稅可說是川普第二任期以來最大膽的舉措之一，象徵他押上全部政治資本落實他過去40年來所倡導的貿易保護主義立場，同時也反映出，他已擺脫第一任期時幕僚的牽制，如今更多依靠直覺行事。

這項政策很可能成為定義川普任期的關鍵指標，然而，初步反應令人憂心。

金融市場迎來自2020年新冠疫情爆發以來最糟的一周，多個貿易夥伴祭出報復性關稅，經濟學家警告進口稅可能推高通膨、甚至導致美國經濟陷入衰退。

如今，開始憂慮的反而是共和黨國會議員，而民主黨人則認為川普此舉過於激進，士氣因此大振。

全美各地乃至歐洲一些大城市，5日也出現反川普示威活動「把手拿開！」（Hands Off!），吸引成千上萬名抗議者響應，這是川普第二任首度遭遇大規模示威。

就連川粉也開始產生疑慮。

密西根州迪威特78歲修車工阿莫羅索（Frank Amoroso）表示，盡管他相信從長遠來看，關稅對美國有利，但他仍對短期內利率上升與通膨感到擔憂。曾投給川普的他說，自己會給川普第二任的表現打個「C+到B-」，「我覺得他做事太快了，但希望事情最後能以審慎的方式完成，經濟也能撐過這波下滑。」

盡管如此，川普仍毫不動搖，5日在社群平台發文，稱這是一場「經濟革命」，呼籲支持者「堅持下去」。白宮5日聲明強調，川普政府團結一致，致力落實總統拒絕現狀的施政使命。

發起「把手拿開！」的進步派反川團體Indivisible共同創辦人列文（Ezra Levin），近幾周一直批評民主黨官員對川普施政過於被動，不過在川普宣布關稅措施後，列文對共和黨可能承受的政治後果顯得興奮。

「讓選民面對全面物價上漲，在政治上根本不得人心，」列文說，「這種作法可能導致像1932年那樣的世代級政黨大潰敗。」

「1932年式潰敗」，指的是美國在經濟大蕭條期間，共和黨因無力應對危機，在當年大選中遭到選民全面拋棄，導致民主黨在總統與國會選舉中大獲全勝，並主導美國政壇長達數十年。

川普 關稅 共和黨

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