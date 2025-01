新任國土安全部長諾姆 在紐約督軍查緝無證客

剛通過參議院任命的國土安全部長諾姆(Kristi Noem),28日早晨在紐約移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement,ICE)查緝無證移民現場督軍。(路透)

周末期間剛通過參議院 任命的國土安全部 長諾姆(Kristi Noem),28日早晨在紐約移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement,ICE)查緝無證移民現場督軍。福斯新聞網(Fox News)報導,諾姆在描述移民局掃蕩行動的社群媒體發文裡,用「垃圾」(dirtbags)稱呼有犯罪前科的無證移民。

諾姆在社群網站X發布無證客遭逮捕的影片並發文寫道:「剛剛發生的。在紐約市的執法行動。有綁架、攻擊與竊盜前科的外籍罪犯已遭收押,謝謝移民局。」

諾姆寫道:「這種垃圾將持續從街道上遭到清除(Dirtbags like this will continue to be removed from our streets)。」

參議院25日全院表決,以59票對34票通過諾姆出任國土安全部長的人事案。諾姆在提名聽證會上說,打擊非法移民 、鞏固邊境安全將是到任之後的兩大工作目標。

移民局27日指出,27日當天全國共計逮捕1179人,拘留853人。