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終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

僅花5小時 白宮員工清空拜登家當 完成新總統居家布置

記者張聲肇／綜合報導
白宮管家打包前總統拜登的行李，搬出白宮。(美聯社)
白宮管家打包前總統拜登的行李，搬出白宮。(美聯社)

當全球矚目新任總統就職大典舉行時，白宮員工如何在20日五小時內清空卸任總統所有家當，包括個人照片和廚房零食，同時完成新總統居家布置，包括牙膏擺放何處？

一家搬出、一家搬進的所有工作，不假手搬家公司，全由白宮十幾名專職員工在半天之內完成。每四年或每八年，他們會有機會展現搬家功力。

20日早上，當拜登總統和第一夫人吉兒醒來時，看到他們所屬的個人財物，包括廚房和冰箱裡的零食，都已打包妥當；晚上，川普和他太太梅蘭妮雅的睡衣、牙膏都已擺妥，好讓他們洗澡就寢。

著有「官邸：白宮私人世界內幕」(The Residence: Inside the Private World of the White House)一書的布若爾(Kate Andersen Brower)說，白宮管家團隊十幾人在五小時內完成兩個第一家庭的搬進遷出，效率確實「令人驚訝」。

按例，卸任總統夫婦早上向白宮的管家、廚師、接待員等專任員工道別。這場感人的道別式通常在國宴廳舉行，員工把四年來飛揚在白宮旗桿上的國旗，用白宮木匠特製的木盒裝好，送給拜登夫婦。

布若爾說，「總統和第一夫人走向每一個朝夕共促處了四年的白宮家人，握手、擁抱，有時候難免有人掉淚，跟外面即將舉行的盛大就職大典比起來，人性與真情的流露，動人多了。」

他們步出白宮後，剛感動掉淚的白宮員工馬上又忙進忙出，把新任總統一家的床墊、床單鋪好，家具擺好，私人物品箱子盒子搬到各房間，冰箱裝滿，盥洗用品擺定位，大衣掛進櫥櫃，同時若有必要再進行補漆工作。

白宮南面外頭走道上，搬運車等著把卸任總統夫婦的家當運走，另一方向，滿載新任總統夫婦家當的卡車、搬運車，正等著卸貨。主持其事的，就是無黨無派的白宮總管家。

白宮管家打包前總統拜登的行李，搬出白宮。(美聯社)
白宮管家打包前總統拜登的行李，搬出白宮。(美聯社)
白宮管家打包前總統拜登的行李，搬出白宮。(美聯社)
白宮管家打包前總統拜登的行李，搬出白宮。(美聯社)

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