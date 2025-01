僅花5小時 白宮員工清空拜登家當 完成新總統居家布置

白宮管家打包前總統拜登的行李,搬出白宮。(美聯社)

當全球矚目新任總統就職大典舉行時,白宮 員工如何在20日五小時內清空卸任總統所有家當,包括個人照片和廚房零食,同時完成新總統居家布置,包括牙膏擺放何處?

一家搬出、一家搬進的所有工作,不假手搬家公司,全由白宮十幾名專職員工在半天之內完成。每四年或每八年,他們會有機會展現搬家功力。

20日早上,當拜登 總統和第一夫人吉兒醒來時,看到他們所屬的個人財物,包括廚房和冰箱裡的零食,都已打包妥當;晚上,川普 和他太太梅蘭妮雅的睡衣、牙膏都已擺妥,好讓他們洗澡就寢。

著有「官邸:白宮私人世界內幕」(The Residence: Inside the Private World of the White House)一書的布若爾(Kate Andersen Brower)說,白宮管家團隊十幾人在五小時內完成兩個第一家庭的搬進遷出,效率確實「令人驚訝」。

按例,卸任總統夫婦早上向白宮的管家、廚師、接待員等專任員工道別。這場感人的道別式通常在國宴廳舉行,員工把四年來飛揚在白宮旗桿上的國旗,用白宮木匠特製的木盒裝好,送給拜登夫婦。

布若爾說,「總統和第一夫人走向每一個朝夕共促處了四年的白宮家人,握手、擁抱,有時候難免有人掉淚,跟外面即將舉行的盛大就職大典比起來,人性與真情的流露,動人多了。」

他們步出白宮後,剛感動掉淚的白宮員工馬上又忙進忙出,把新任總統一家的床墊、床單鋪好,家具擺好,私人物品箱子盒子搬到各房間,冰箱裝滿,盥洗用品擺定位,大衣掛進櫥櫃,同時若有必要再進行補漆工作。