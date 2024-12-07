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川普至少延攬6位富豪 2025年內閣總身價將超過62億元

編譯潘勛／綜合報導
總統當選人川普(右二)已挑選至少六名億萬富豪，以及另幾位身價千萬的超富企業領袖，出任政府要職，被稱為現代史上最富有的內閣。圖中右一為億萬富豪馬斯克。(美聯社)
總統當選人川普(右二)已挑選至少六名億萬富豪，以及另幾位身價千萬的超富企業領袖，出任政府要職，被稱為現代史上最富有的內閣。圖中右一為億萬富豪馬斯克。(美聯社)

華盛頓郵報6日報導，川普憑藉民粹主張和給勞工階級的許諾而當選下屆總統以來，已挑選至少六名億萬富豪，以及另幾位身價千萬的超富企業領袖，出任政府要職；這些高層人事的安排，使得他的內閣即將成為現代史上最富有的內閣，只有他第一次當總統時的政府才比得上。

川普挑選的商業部長、教育部長人選，都是億萬富豪，財政、內政部長人選也都極為富有；非內閣職位如太空總署(NASA)署長、副國防部長，他提名的人選也都是億萬富豪，更不用說由他提名、將共同主持政府效率部的馬斯克和拉馬斯瓦米。

整個政權交接期間，全球最有錢的馬斯克一直在川普身邊，儼然「第一哥兒們」，而且川普為他設立了不屬政府的「政府效率部」。5日晚間，川普挑選科技投資人塞克斯(David Sacks)，出任他的「白宮人工智慧(AI)與加密貨幣沙皇」。

川普挑的行政團隊，與拜登總統內閣呈尖銳對比。富比世(Forbes)指出，拜登總統第一年內閣閣員淨身價為1億1800萬元。目前川普挑的內閣人選尚未公布自己的財務狀況，只是2025年內閣閣員身價，可能比2017年內閣合計淨值的62億元，要更高。

富比世報導，川普挑選的教育部長人選麥克曼(Linda McMahon)與她的夫婿合計淨值30億元。彭博億萬富豪指數指出，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)淨值至少22億元；財政部長被提名人貝森特(Scott Bessent)經營數十億元的對沖基金，但他的淨身價尚未公布；內政部長人選柏根(Doug Burgum)至少有1億元。

聯準會2023年報告指出，美國家庭的淨值中位數為19萬2900元。

富裕國人「商而優則仕」由來甚久，但監督團體表示，川普內閣人選中巨富者集中，只怕會有利益衝突的風險，與川普競選過程給選民的保證相牴觸。他穿梭全國造勢，曾信誓旦旦為勞工及中產階級國人的權益而戰，要帶回製造業工作，限制通膨等等。

「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington)總裁布克班德(Noah Bookbinder)表示，川普欽點的人更可能傾向照顧自己、億萬富豪階層的生意利益，而非勞工階級；他表示，內閣大致由極有錢人組成，很難設想他們能懂得尋常國人的需求。

川普據估擁有淨值55億元，長久以來自詡與其他富裕商界領袖並肩，而他認定為成功企業家給他的關注與讚美，都讓他很高興。

川普 勞工 拜登

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