喬州聯邦眾議員格林加入政府效率部 準備大量裁員

共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)。歐新社

眾議院監督問責委員會(House Oversight and Accountability Committee)主席柯默(James Comer)21日宣布,共和黨籍喬治亞州 聯邦眾議員 瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)將在政府效率部(Department of government efficiency,DOGE)的「落實政府效率小組委員會」(Delivering on Government Efficiency Subcommittee)擔任召集人。格林21日在社群媒體X平台發文表示,等不及要開始工作。

向來力挺「讓美國再度偉大」(MAGA)運動的格林在X平台發文表示:「我是做生意背景出身,成年生涯經營建築公司事業有成。」她表示,在私人企業若沒把工作做好就被炒魷魚,但政府部門表現不佳的員工,不論是沒把工作做好或是職位已經不再需要,卻從來不會遭到開除。

她寫道:「這對我國辛勤工作的納稅人而言非常不公平,今後將有改變。我已經等不及要開始工作了。」

格林指出:「我們將調查並指認聯邦政府有哪些浪費、腐敗以及完全沒用的項目。」

新聞周刊(Newsweek)22日報導,格林將與總統當選人川普指派的科技富豪馬斯克 (Elon Musk)、企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)合作,目標是「降低政府浪費」。

柯默21日接受福斯商業網(Fox Business)訪問時說,小組委員會的工作目標是削減政府部門裡的太多「肥貓」(fat cats)。

格林對CNBC新聞頻道發表聲明說,小組委員會將負責政府官僚的開除,透過聽證會向美國民眾提供透明化與真相。她說:「沒有任何議題是不能討論的。」

CNBC報導,雖然小組委員會尚未正式成立,格林、柯默、馬斯克以及拉馬斯瓦米已經開始研商。