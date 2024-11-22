我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

曼哈頓連環捅人案引恐慌 布碌崙華社籲停建86街遊民所

喬州聯邦眾議員格林加入政府效率部 準備大量裁員

記者顏伶如／即時報導
共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)。歐新社
共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)。歐新社

眾議院監督問責委員會(House Oversight and Accountability Committee)主席柯默(James Comer)21日宣布，共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)將在政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)的「落實政府效率小組委員會」(Delivering on Government Efficiency Subcommittee)擔任召集人。格林21日在社群媒體X平台發文表示，等不及要開始工作。

向來力挺「讓美國再度偉大」(MAGA)運動的格林在X平台發文表示：「我是做生意背景出身，成年生涯經營建築公司事業有成。」她表示，在私人企業若沒把工作做好就被炒魷魚，但政府部門表現不佳的員工，不論是沒把工作做好或是職位已經不再需要，卻從來不會遭到開除。

她寫道：「這對我國辛勤工作的納稅人而言非常不公平，今後將有改變。我已經等不及要開始工作了。」

格林指出：「我們將調查並指認聯邦政府有哪些浪費、腐敗以及完全沒用的項目。」

新聞周刊(Newsweek)22日報導，格林將與總統當選人川普指派的科技富豪馬斯克(Elon Musk)、企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)合作，目標是「降低政府浪費」。

柯默21日接受福斯商業網(Fox Business)訪問時說，小組委員會的工作目標是削減政府部門裡的太多「肥貓」(fat cats)。

格林對CNBC新聞頻道發表聲明說，小組委員會將負責政府官僚的開除，透過聽證會向美國民眾提供透明化與真相。她說：「沒有任何議題是不能討論的。」

CNBC報導，雖然小組委員會尚未正式成立，格林、柯默、馬斯克以及拉馬斯瓦米已經開始研商。

馬斯克 眾議員 喬治亞州

上一則

川普建立政治王朝 二媳婦賴拉2028年可能接班

延伸閱讀

威脅黨內參議員 川普團隊：若阻內閣人事 馬斯克會贊助初選對手

威脅黨內參議員 川普團隊：若阻內閣人事 馬斯克會贊助初選對手
勇士新秀波傑姆斯基「撞牆」 格林笑罵媒體

勇士新秀波傑姆斯基「撞牆」 格林笑罵媒體
馬斯克和川普 蜜月期能維持多久

馬斯克和川普 蜜月期能維持多久
馬斯克：我只喜歡與川普相處 內閣人選跟我沒什麼關係

馬斯克：我只喜歡與川普相處 內閣人選跟我沒什麼關係

熱門新聞

川普團隊開始討論大幅修改糧食券、白卡等計畫，圖為緬因一處農貿市場的標語上允許使用糧食券。(美聯社)

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

2024-11-19 05:18
開票出口民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗失去大批亞裔選票的支持，是敗選原因之一。華人選民多支持共和黨總統候選人川普。圖為賀錦麗7月參加拉斯維加斯的亞裔支持造勢活大 。(美聯社)

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

2024-11-18 05:04
美國總統當選人川普。(美聯社)

美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲

2024-11-19 21:34
獲川普提名執掌政府效率部的特斯拉執行長馬斯克擬推動大砍政府開支，拜政府推行的退伍軍人健保、住屋補助及學貸減免等計畫將首當其衝。(路透)

馬斯克砍政府開支 學貸等10大項目首當其衝

2024-11-16 21:30
在競選期間表現出色的華裔史蒂芬．張，將出任川普的白宮連絡室主任。（路透）

言詞犀利、性格剛烈 川普華裔發言人接白宮通訊主任

2024-11-15 21:15
2017年，福斯新聞節目主持人赫塞斯採訪時任美國總統川普。路透

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

2024-11-16 09:42

超人氣

更多 >
4星座女性晚年最樂 健康財富雙收、子女又成材

4星座女性晚年最樂 健康財富雙收、子女又成材
這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘
35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它
紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑
烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名