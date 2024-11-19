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ABC：「2025計畫」重要智囊可能入閣

記者顏伶如／即時報導
消息人士透露，「2025計畫」重要智囊伏特(Russell Vought)正在接受川普團隊背景調查，可望入閣。(路透)
消息人士透露，「2025計畫」重要智囊伏特(Russell Vought)正在接受川普團隊背景調查，可望入閣。(路透)

大選期間引發爭議的保守派智庫擬訂共和黨施政藍圖「2025計畫」(Project 2025)，內容包括削減聯邦政府權限，大量裁撤公務員並改由效忠川普人馬遞補，協助落實強硬路線極右派政策等，總統當選人川普與幕僚競選時多次表態計畫切割。美國廣播公司(ABC)19日報導，消息人士透露，「2025計畫」重要智囊伏特(Russell Vought)正在接受川普團隊背景調查，可望入閣。

美國廣播公司報導，川普與幕僚雖在競選期間極力撇清與「2025計畫」有關，但參與計畫的多名人士如今都在川普新政府獲得職務安排。

伏特是川普第一任內的白宮預算局(Office of Management and Budget，OMB)局長，目前為極右派智庫「美國復興中心」(Center for Renewing America，CRA)主席。

報導指出，消息人士說，過去幾天伏特都在川普佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)與川普團隊高層主管會面，積極討論在川普新政府任職；雖然確切職務尚不確定，但可能回鍋掌管白宮預算局，或出任主管經濟政策的白宮資深顧問。

伏特撰寫「2025計畫」裡的「領導指令：保守派的承諾」(Mandate for Leadership: The Conservative Promise)「總統行政辦公室」(Executive Office of the President)章節，內容描述新任保守派美國總統的全面施政鋼領。

報導指出，伏特除了為「2025計畫」撰寫一個章節，還積極參與川普政府上台180天的「2025計畫」執行方案。根據「2025計畫」網站介紹，「美國復興中心」是「2025計畫」諮詢委員會成員之一。

報導指出，撰寫「2025計畫」司法部章節的韓密爾頓(Gene Hamilton)，是川普團隊考慮中的司法部門首長人選。同樣參與計畫內容的魯賓斯坦(Reed Rubinstein)則可能出任財政部總顧問(general counsel)。

獲川普提名的新任聯邦傳播委員會(Federal Communications Commission，FCC)主席卡爾(Brendan Carr)，在「2025計畫」章節寫道聯傳會應該如何改革。川普日前宣布的「邊境沙皇」(Border czar)霍曼(Tom Homan)、白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)都與「2025計畫」有關。

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