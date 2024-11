華郵：民主黨州長聯合抵抗川普 但出手力道強度不同

前總統川普將再度執政,以加州為主的民主黨執政州紛紛集結準備對抗。美聯社

前總統川普 將再度執政,以加州 為主的民主黨 執政州紛紛集結準備對抗,華盛頓郵報18日報導分析,川普第二任期有法院當靠山,藍州挑戰川普將比川普上次執政時難度更高,藍州州長對於如何抵抗川普,出手力道並不相同。

總統大選結果揭曉,加州州長紐森(Gavin Newsom)便宣布州議會將召開特別會期,討論如何通過立法讓加州達到「防止川普」(Trump-proofing)的效果。不過,川普二度上台之後,參、眾兩院均由共和黨居多數,聯邦法院曾是加州過去幾年挑戰川普政策的最有效管道,但如今聯邦法院明顯趨於保守。川普揚言考慮對加州推出多項懲罰手段做為報復,包括拒發聯邦救災經費與教育補助。

川普第一任內,加州對川普政府提告120多次,勝訴官司僅有一例。位於舊金山的聯邦第九巡迴區域法院共有29位法官,長期立場傾向自由派,是加州對第一任川普政府興訟的主要戰場,然而川普任命的法官如今已占超過三分之一席次。

舊金山市府律師邱信福(David Chiu)便說,對於第二回合的法律較勁,重要的是除了態度積極之外,還要懂得智取。他表示:「我們不能製造不好的判例而造成傷害,這點很重要。」

專家指出,雖然法院體系變得對民主黨較不友善,但加州與其他藍州若對川普政策提出一連串訴訟,還是能夠對川普政府施政達到阻撓效果,把川普打算推出的計畫拖延到2026年期中選舉之後,甚至更久。

柏克萊加大(University of California at Berkeley)政府研究中心(Institute of Governmental Studies)政治系教授兼共同主任謝克勒(Eric Schickler)表示,很可能會產生許多拖延狀況,「但能不能抵抗長達四年,就不確定了」。

紐約州、新澤西州、華盛頓州的民主黨籍州長,都已宣布將有對抗川普政策的行動。伊利諾州州長普立茲克(JB Pritzker)、科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)則聯手推出「州長防衛民主」(Governors Safeguarding Democracy)共同計畫。

報導指出,藍州之間相互配合程度多少目前無法確知,但已經可以看出策略各不相同。某些民主黨州長的行政命令煙硝味較低,密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)、賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)都提到希望能跟共和黨對於優先施政項目達成一致看法,好讓政策能在州內落實。川普這次選舉在同為搖擺州的密州、賓州都獲得勝利。