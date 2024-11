川普大勝 分析指他致勝關鍵：力爭男性 守住女性

前總統川普拿下295張的過半選舉人票,6日清晨以總統當選人身分現身佛州棕櫚灘會議中心,向支持者發表勝選談話。(美聯社)

美國總統大選結果出爐,川普 以極大差距擊敗賀錦麗,根據美國廣播公司新聞網(ABC)分析:通膨、種族和低投票率,是共和黨大勝的主要原因。時代雜誌則(TIME)則認為致勝關鍵是競選團隊高層主管的簡潔結論:「力爭男性,守住女性」(Max out the men and hold the women)。

ABC根據出口民調分析,除了民主議題,經濟是選民關心的第二大議題,通膨令選民痛苦,川普幾乎以79%比 20%領先對手。至於民主黨 主打的墮胎關注度,並沒有民主黨人所希望的那麼高,只有14%的人表示最關心。

其次是非白人選民對川普大幅增加,尤其是西語裔選民尤其明顯。根據出口民調,白人支持川普原本就高,但川普在西語裔的得票率可能創下自2004年小布希(George W. Bush)44%以來最好的一次。

出口民調顯示,川普在決戰州獲得大量拉丁裔男性選民支持,賓州拉丁裔男性選民支持度就從上次選舉的27%進步到42%,全國拉丁男性選民支持度則從36%增加到54%。沒有大學學歷的選民,川普支持度明顯增加,賓州與威斯康辛州非洲裔選民支持度同樣增加,白人女性選民全國支持度維持穩定,這點讓以為最高法院推翻保障墮胎權判例後川普將流失婦女票的民主黨大呼意外。

2024年總統選舉的投票估計約有1.52億張,比2020年的1.58億為少,而且民主黨人集中的地區投票率減少,也可能是民主黨流失選票的原因。

時代雜誌則分析,「力爭男性,守住女性」這句口號代表主打經濟與移民政策,避談第一任內發生的各種混亂、墮胎禁令以及川普四年前企圖顛覆美國民主。這句口號同時代表競選團隊必須把握對現實失望選民的不滿情緒,並將川普向來擅長的操弄文化分裂及部落政治發揮到極致。

時代雜誌形容,川普這場選戰贏得非常漂亮,拿下北卡羅來納州、從民主黨手中搶回喬治亞州,擊垮民主黨「藍牆」(Blue Wall)堡壘。競選團隊不但達到「力爭男性,守住女性」目標,實際表現還更勝一籌。

華盛頓郵報6日分析,川普接受幕僚建議,錄製影片表明反對頒布全國墮胎禁令的立場;競選團隊力勸不要抨擊提早投票,理由是共和黨必須獲得通訊投票 、提早投票才能勝選,建言後來也獲川普採納,讓競選團隊能夠推出宣傳廣告;川普站穩立足點後終於取得勝利。