左派憂心 共和黨有可能一口氣贏得白宮與參眾兩院

衛報4日指出,許多焦慮的美國選舉觀察者在選戰最後幾天緊盯「538」民調網站預測網頁,他們的注意力集中在總統選戰,但「538」對國會兩院之戰的預測,卻為民主黨 描繪出一幅更加令人擔憂的情況。

分析指出,截至2日晚間,538認為川普 勝選機率為50%,但共和黨 有高達90%的機會重新獲得參議院控制權。共和黨維持眾議院多數的機會較小,為52%。

根據投票開始的最新預測數據,川普勝選機會降至49%,賀錦麗升為50%。共和黨成為參議院多數黨的機率升為92%;民主黨重奪眾院多數黨的機率升為51%,共和黨則降為49%。

衛報指出,這些數字反映一個讓立場左傾民眾不寒而慄的現實,即共和黨可能完全執政,不只贏得白宮,還能控制國會兩院。

即使共和黨未能完全控制國會兩院,若川普贏得總統大位,他將有權大力整頓美國外交政策和聯邦政府組成。若共和黨完全執政,將賦予川普更廣泛權力來實施立法議程。

衛報概述,川普的計畫包括延長減稅、撤銷拜登總統簽署的里程碑式法律,並且推進右翼文化議程。

對民主黨員來說,最糟的可能性是共和黨將利用完全執政,頒布全國性墮胎禁令。儘管川普曾自稱將否決,但他在這個問題不停變卦,引發了外界對這一說法的質疑。

此外,共和黨若控制參眾兩院,還可以撥出大量資源,協助川普驅逐數百萬無證移民的計畫,而該計畫已成為川普再次當選政綱的中心內容。

衛報指出,儘管美國各級法院都肯定,當涉及制訂移民政策時,總統擁有很多的靈活性,但川普將需要國會撥款大量資金,以進行如此大規模的驅逐行動。

