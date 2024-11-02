呼籲處決反川大將錢尼？川普稱拿槍「對著她的臉」 美媒報導反遭批扭曲言論

美國共和黨總統候選人、前總統川普10月31日在亞利桑納州的格倫代爾，參加記者塔克．卡爾森的網路對談節目。（路透）

美國共和黨 總統候選人、前總統川普 10月31日晚間批評力挺民主黨對手、副總統賀錦麗 的前共和黨聯邦眾議員麗茲．錢尼時，一句拿槍「對著她的臉」的話很快就引來抨擊。不過，部分媒體也因處理這條新聞的方式受到批評，其中甚至不乏自由派與反川人士。

福斯數位新聞與國會山莊網站報導，川普當時在亞利桑納州的格倫代爾（Glendale, AZ），跟記者塔克．卡森進行對談，批判錢尼是「激進的戰爭鷹派」。

根據報導與網上流傳的影片，川普當時說，「我不怪罪前副總統錢尼緊跟自己的女兒，但他女兒是一個非常愚蠢的人。非常愚蠢，她是一個激進的戰爭鷹派。我們讓她拿著一把步槍站在那裡，面對9根槍管朝她開火，好嗎？讓我們看看她對此感受如何，你曉得，當槍正對著她的臉。」

川普接著說，「他們都是戰爭鷹派，正坐在華府的漂亮建築裡面說著，『喔，天哪，好吧，讓我們把1萬人直接送進敵人的口中』」。

Très forte déclaration de #Trump dans son interview avec @TuckerCarlson contre la guerre ! (cf vidéo ⤵️)



« On a bombardé tout le Moyen-Orient puis on est partis. Qu’a-t-on obtenu ? Rien ! On a bombardé à mort, on a tout détruit ! »



« Dick Cheney a convaincu Bush d’aller au… pic.twitter.com/VKSFEkz5LL — Florian Philippot (@f_philippot) November 2, 2024

這番發言發言很快引起爭議，如賀錦麗就表示，川普暗示用步槍應該頓對準錢尼的臉，「肯定讓他喪失資格，任何想要成為美國總統的人使用這種暴力言詞，顯然喪失資格，不夠格成為總統」。錢尼自己則上網表示，「這就是獨裁者摧毀自由國度的方式」。

不過，福斯數位新聞認為，多家新聞機構其實「扭曲」了川普的言論，並且點名了紐約時報、華盛頓郵報、CNN與MSNBC，也指並非所有人都對此買帳。除了川粉外，不分左右的反川人士也上社群媒體發文，認為川普並未呼籲「處決」錢尼。

例如，網路政論節目「Young Turks」主持人維吾爾（Cenk Uygur）就寫道，「川普沒有呼籲處決錢尼，這是一個赤裸裸的謊言。他是在指出她怎麼是一個沒當兵的鷹派（Chickenhawk）」，但也認為「川普不應該談到拿槍『對準她的臉』，尤其是在我們擔心政治暴力的時候」。

Donald Trump did not call for the execution of Liz Cheney. That is a bald-faced lie. He was making a point about how she is a chickenhawk. But also, Trump shouldn't talk about guns being "trained on her face," especially in a time where we're worried about political violence. — Cenk Uygur (@cenkuygur) November 1, 2024

川普事後上自家的「Truth Social」發文指出，「關於錢尼，我要說的是，她是一個戰爭鷹派，還是愚蠢的那種，但她就沒有『膽量』親自去打仗。對她而言，說起來很容易，坐在遠離發生死亡場景的地方，但將一把槍放到她手裡，讓她去作戰，她會說，『不用，謝了』」。