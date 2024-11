呼籲處決反川大將錢尼？川普稱拿槍「對著她的臉」 美媒報導反遭批扭曲言論

美國共和黨 總統候選人、前總統川普 10月31日晚間批評力挺民主黨對手、副總統賀錦麗 的前共和黨聯邦眾議員麗茲.錢尼時,一句拿槍「對著她的臉」的話很快就引來抨擊。不過,部分媒體也因處理這條新聞的方式受到批評,其中甚至不乏自由派與反川人士。

福斯數位新聞與國會山莊網站報導,川普當時在亞利桑納州的格倫代爾(Glendale, AZ),跟記者塔克.卡森進行對談,批判錢尼是「激進的戰爭鷹派」。

根據報導與網上流傳的影片,川普當時說,「我不怪罪前副總統錢尼緊跟自己的女兒,但他女兒是一個非常愚蠢的人。非常愚蠢,她是一個激進的戰爭鷹派。我們讓她拿著一把步槍站在那裡,面對9根槍管朝她開火,好嗎?讓我們看看她對此感受如何,你曉得,當槍正對著她的臉。」

川普接著說,「他們都是戰爭鷹派,正坐在華府的漂亮建築裡面說著,『喔,天哪,好吧,讓我們把1萬人直接送進敵人的口中』」。

這番發言發言很快引起爭議,如賀錦麗就表示,川普暗示用步槍應該頓對準錢尼的臉,「肯定讓他喪失資格,任何想要成為美國總統的人使用這種暴力言詞,顯然喪失資格,不夠格成為總統」。錢尼自己則上網表示,「這就是獨裁者摧毀自由國度的方式」。

不過,福斯數位新聞認為,多家新聞機構其實「扭曲」了川普的言論,並且點名了紐約時報、華盛頓郵報、CNN與MSNBC,也指並非所有人都對此買帳。除了川粉外,不分左右的反川人士也上社群媒體發文,認為川普並未呼籲「處決」錢尼。

例如,網路政論節目「Young Turks」主持人維吾爾(Cenk Uygur)就寫道,「川普沒有呼籲處決錢尼,這是一個赤裸裸的謊言。他是在指出她怎麼是一個沒當兵的鷹派(Chickenhawk)」,但也認為「川普不應該談到拿槍『對準她的臉』,尤其是在我們擔心政治暴力的時候」。

Donald Trump did not call for the execution of Liz Cheney. That is a bald-faced lie. He was making a point about how she is a chickenhawk. But also, Trump shouldn't talk about guns being "trained on her face," especially in a time where we're worried about political violence.