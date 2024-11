「沒人會知道」美國選舉另類廣告 鼓勵選民瞞家人投賀錦麗

美國進步福音派基督徒團體近日公開了分別由好萊塢男星喬治.克隆尼與女星茱莉亞.羅勃茲配音的拉票廣告,鼓勵男女選民瞞著另一半,將他們的票投給民主黨總統候選人、副總統賀錦麗 。

福斯數位新聞報導,「投給共同利益」(Vote Common Goo)將克隆尼配音的廣告稱為「著眼於男性基督徒,敦促他們把票投給賀錦麗副總統」。畫面顯示,一群穿著牛仔褲和格子衫、陽剛味十足的男人結伴走進投票 所,其中一人說,「來吧,兄弟們!讓我們讓美國再次偉大」。

接著,克隆尼的配音響起,「你在這次選舉投票之前,想想將如何影響你最關心的人」。畫面隨即顯示其中一名男子望向自己的女兒,克隆尼接著說,「記住,你可以用你想要的任何方式投票,而且沒人會知道」,廣告主角接著把票投給了賀錦麗跟華茲 。

該名男子的一位友人詢問,「你履行你的愛國義務了嗎?」。廣告主角則回答,「你說對了,兄弟」。克隆尼最後說,「發生在圈票處的事情,就留在圈票處,投給賀錦麗與華茲」。

It’s time to put your love of your family over your love of Trump. No one has to know what you do in the voting booth. #liberal #progressive #progessivechristianity #voteblue #HarrisForPotus2024 pic.twitter.com/LFdyho2nTQ