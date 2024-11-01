「沒人會知道」美國選舉另類廣告 鼓勵選民瞞家人投賀錦麗

民主黨總統候選人、副總統賀錦麗。（路透）

美國進步福音派基督徒團體近日公開了分別由好萊塢男星喬治．克隆尼與女星茱莉亞．羅勃茲配音的拉票廣告，鼓勵男女選民瞞著另一半，將他們的票投給民主黨總統候選人、副總統賀錦麗 。

福斯數位新聞報導，「投給共同利益」（Vote Common Goo）將克隆尼配音的廣告稱為「著眼於男性基督徒，敦促他們把票投給賀錦麗副總統」。畫面顯示，一群穿著牛仔褲和格子衫、陽剛味十足的男人結伴走進投票 所，其中一人說，「來吧，兄弟們！讓我們讓美國再次偉大」。

接著，克隆尼的配音響起，「你在這次選舉投票之前，想想將如何影響你最關心的人」。畫面隨即顯示其中一名男子望向自己的女兒，克隆尼接著說，「記住，你可以用你想要的任何方式投票，而且沒人會知道」，廣告主角接著把票投給了賀錦麗跟華茲 。

該名男子的一位友人詢問，「你履行你的愛國義務了嗎？」。廣告主角則回答，「你說對了，兄弟」。克隆尼最後說，「發生在圈票處的事情，就留在圈票處，投給賀錦麗與華茲」。

It’s time to put your love of your family over your love of Trump. No one has to know what you do in the voting booth. #liberal #progressive #progessivechristianity #voteblue #HarrisForPotus2024 pic.twitter.com/LFdyho2nTQ — Vote Common Good (@VoteCommon) October 30, 2024

這是「投給共同利益」為賀華配製播的第2支廣告，目的都是鼓勵選民向朋友或家人隱瞞他們在總統大選的投票對象。茱莉亞．羅勃茲配音的另一隻類似廣告則是向女性選民解釋，她們可以在先生不知情的情況下，把票投給不同的對象，措辭則類似於墮胎權。

茱莉亞羅勃茲配音時說，「在美國有一個地方，女性仍然有選擇的權利，妳可以用妳想要的任何方式投票，而且沒人會知道」。該廣告的2位女性主角把票投給賀錦麗跟華茲，當2人跟各自的伴侶會合時，其中一名男子問道，「妳做出了正確的選擇嗎？」。她的妻子則回答，「當然了，親愛的」。

羅勃茲收尾的台詞跟克隆尼一樣，「記住，發生在圈票處的事情，就留在圈票處，投給賀錦麗與華茲」。