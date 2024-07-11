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讀大學值得？僅36%對高等教育有信心 2015年還有57%

編譯陳韻涵／綜合報導

蓋洛普(Gallup)與「Lumina基金會」(Lumina Foundation)發布的民調與報告顯示，愈來愈多美國人質疑念大學的成本與價值不對等，許多人認為，美國高等教育正朝「錯誤方向」前進。

非營利組織「Lumina基金會」致力增加高等教育學生數量，Lumina與蓋洛普的報告指出，整體而言僅36%成人表示，對高等教育有「極大」或「相當大」的信心，相比2015年的信心比率還有57%。

部分受訪者的看法與大學註冊率下降一致，人們的考量包括學費高昂、眾多畢業生背負沉重學貸，以及種族等主題如何妥善教學的政治辯論。

愈來愈多人認為，花大錢與時間念大學不值得，這種觀念影響各性別、年齡和政治傾向的受訪對象。

共和黨受訪者中，對高等教育極有信心的人在過去十年減少36%，遠高於民主黨和無黨派人士的降幅。

59歲的康乃狄克州共和黨員、職業汽車駕駛希爾(Randy Hill)說：「學費太貴，且我認為大學並未傳授人們求職所需的知識。侄子打算高中畢業後去當焊接學徒，否則就算上了大學，畢業卻負債且找不到工作，進而還不清債務，何必呢？」

此民調結果大致與一年前的情況相似，整體而言僅36%成人對高等教育有信心。

然而，研究人員憂慮，愈來愈少的受訪者對美國高教「有些」信心，而更多受訪者表示「極少」和「沒有」信心。

今年的調查結果顯示，極少或沒有信心的受訪者占32%，這與對高教極有信心的比率相當。

專家表示，大學畢業生減少可能影響從醫護到資訊科技各領域的勞動力短缺問題。

喬治城大學(Georgetown University)高等教育和勞動力中心(Center on Education and the Workforce)數據顯示，沒念大學的人，往往形同終身低收入，且比擁有學士學位者的收入少75%。

若經濟不景氣，沒有大學學歷的人，更可能失業。

Lumina副總裁布朗(Courtney Brown)說：「遺憾的是，人們(對高等教育)的信心未增加，且信心不足或沒信心的人卻變多了。」

民調 共和黨 低收入

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