稱呼教宗「撒旦的僕人」教廷前駐美大使 遭開除教籍

敎廷前駐美大使維加諾因為批評梵蒂岡改革,還不承認教宗地位,遭開除教籍。(美聯社)

梵蒂岡5日開除前駐美大使維加諾(Carlo Maria Viganò)的教籍,因為他批評教廷自1960年代梵蒂岡第二屆大公會議(Second Vatican Council)以來實施的自由派改革,且不承認教宗方濟各 (Pope Francis)的合法地位。

華盛頓郵報報導,如此激烈的作為在教廷中極其罕見,這也凸顯維加諾之舉被視為越界。

維加諾曾呼籲教宗方濟各辭職並嚴厲斥責他,形容他是「撒旦的僕人」。

維加諾的懲處代表方濟各擔任教宗以來,持續面臨保守派的批評,且可能對教廷中最激烈的批評者失去耐心,這些人有時以驚世駭俗且不敬的措辭挑戰教宗權威。

過去幾年,維加諾從批評教宗和教廷不當處置教士虐待問題,變成邊緣保守派煽動者,信奉陰謀論且曾轉發眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)指「新冠疫苗殺人」的社群媒體貼文。

梵蒂岡這項決定源自負責教廷紀律的信禮部(Dicastery of the Doctrine of the Faith),信禮部6月20日發布正式法令,指維加諾因「分裂罪」(schism)和「否認教宗方濟各的合法性」而接受教會審判。

信禮部發出聲明表示,「維加諾的公開聲明表明他拒絕臣服教宗禮儀長,拒絕融入轄區教會成員,否認梵蒂岡第二屆大公會議的合法性和權威。審判總結,維加諾總主教被判分裂罪。」

梵蒂岡的簡易判決(summary judgment),僅能透過教宗或信禮部以教宗名義做出的裁決撤銷。

開除教籍代表維加諾不能正式接受天主教聖禮(sacraments),包括領聖餐(Communion)、任命司鐸(神父)或主持彌撒;專家解釋,維加諾不會立刻喪失神職人員的頭銜,但他的行徑若被視為不知悔改,可能進一步被「解除聖職」(defrocking)。

2006年時任教宗的本篤16世(Pope Benedict XVI)開除尚比亞大主教米林戈(Emmanuel Milingo)的教籍,米林戈涉嫌在文鮮明神父(Sun Myung Moon)的南韓 統一教(Unification Church)儀式中,與一名南韓女子結婚,並擅自進行驅魔且發起已婚神父運動;三年後,米林戈被解除聖職。