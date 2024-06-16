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馬斯克10年薪449億 S&P 500大企業執行長的275倍

記者胡玉立／綜合報導
特斯拉股東13日以77%壓倒性多數表決批准支持400多億元的天價薪酬方案。圖為馬斯克4月出席活動。(路透) ILE PHOTO: Elon Musk attends the Breakthrough Prize awards in Los Angeles, California, U.S., April 13, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-06-13，數位典藏序號：20240613181940874】
特斯拉股東13日以77%壓倒性多數表決批准支持400多億元的天價薪酬方案。圖為馬斯克4月出席活動。(路透) ILE PHOTO: Elon Musk attends the Breakthrough Prize awards in Los Angeles, California, U.S., April 13, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-06-13，數位典藏序號：20240613181940874】

儘管去年「史坦普500指數」(S&P 500)企業執行長年薪中位數達1630萬元，比他們的中階員工年薪高出近200倍，但這些CEO的薪酬和特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)的破天荒薪酬相比，仍然相形見絀。

在特斯拉股東13日以77%壓倒性多數表決支持恢復馬斯克的10年長期薪酬計劃之後，根據特斯拉4月份市值估算，馬斯克的10年薪酬約為449億元。

依Equilar為美聯社分析數據，去年史坦普500大企業CEO薪酬中位數為1630萬元；即使把該數字乘以10倍，也就是10年薪酬1億6300萬元，馬斯克的收入仍是500大CEO中位數薪酬的275倍。

馬斯克10年薪酬全股票計畫在2018年獲得董事會和股東批准，只要他能成功實現12組市值及經營目標，就能獲得特斯拉12%股票期權作為獎勵。

今年1月德拉瓦州法官麥考密克(Kathaleen St. Jude McCormick)駁回該薪酬方案，指該案批准程序「存在嚴重缺陷」；法官裁定馬斯克控制了特斯拉董事會，股東未完全知情。然而，特斯拉股東13日的表決清楚展現了他們的意願。

現在，特斯拉應會要求麥考密克根據股東投票結果重新檢視她的決定。若她還是不同意，特斯拉應會上訴到德拉瓦州最高法院。

無論結果如何，馬斯克的薪酬都遠遠高於同行其他執行長。麥考密克一月駁回該薪酬計劃的裁決曾寫道，馬斯克的薪酬計劃當時價值約560億元，是同行CEO薪酬中位數的250倍。

去年500大CEO收入最高者是人工智慧公司博通執行長陳福陽，約值7億6770萬元...
去年500大CEO收入最高者是人工智慧公司博通執行長陳福陽，約值7億6770萬元。圖為陳福陽2017年訪問白宮。(美聯社) FILE - Broadcom CEO Hock Tan speaks as President Donald Trump listens during an event on Nov. 2, 2017 in Washington. Tan topped the AP survey of CEO pay with a package valued at about $162 million in 2023. (AP Photo/Evan Vucci, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-06-03，數位典藏序號：20240604012557256】

根據美聯社調查，去年500大CEO收入最高者是人工智慧公司博通(Broadcom)執行長陳福陽(Hock Tan)；他的薪酬包括1億6200萬元薪水及尚未兌現的舊期權，估計共值7億6770萬元。其他名列前茅的執行長還有Fair Isaac Corp蘭辛(William Lansing，6630萬元)；蘋果公司CEO庫克(Tim Cook，6320萬元)等。

從技術上來說，馬斯克去年並沒有拿到薪酬，因為他沒有得到任何股票選擇權；但只要他的薪酬方案得以實現，年薪幾十億不是問題。而根據特斯拉今年提交資料，去年特斯拉的員工年薪中位數為4萬5811元。

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