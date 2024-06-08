「小鬼當家」經典紅磚大宅 525萬易手

「小鬼當家」片中那棟著名的紅磚大宅，最近以525萬元易手。(美聯社)

1990年上映的經典聖誕節 喜劇「小鬼當家」(Home Alone)中，除了麥考利克金(Macaulay Culkin)生動搞笑的演技令人回味無窮，另一個「隱藏主角」便可說是片中那座紅磚大宅。這幢位於芝城 北郊威內斯卡(Winnetka)林肯大道600號街區的豪宅，12年前由一對會計師夫婦以158.5萬元購入，上個月底以525萬元掛牌出售，而該房產經紀人透露已經有屬意買家，房屋正在易手。

美聯社報導，「Coldwell Banker Realty」經紀人麥肯那(Dawn McKenna)和摩爾(Katie Moor)表示這棟房子不僅在影史上有自己的地位，也總能喚起人們心中永恆的假期記憶，他們很興奮這棟房子能吸引每個人的目光和心靈，而房屋的過戶工作正在進行中。

麥考利克金在片中飾演8歲的麥卡利斯特(Kevin McCallister)，原應與家人前往歐洲旅行，卻意外被留在家中，隨後獨自對抗兩名在佳節闖空門的笨賊，在這幢大宅中設下用油漆罐、釘子、熨斗等家中物品自製的陷阱機關擊退竊賊。這座喬治亞風格的紅磚大宅有五間臥室、六間浴室和超過9000平方英呎(836平方公尺)的空間，但與當年片中場景不同，會計師夫婦2012年入手後在2018年翻新擴建，現在家中有個設備齊全的健身房、帶有籃球框的室內運動場和家庭劇院。

現屋主強森(Trisha Johnson)表示，直到現在還經常會有粉絲來拍照，她說「有時我們會聽到粉絲在屋外高喊『凱文』，大家看到我的房子如此興奮，感覺十分有趣。」