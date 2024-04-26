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賴清德喊話：盼中國面對台灣民選政府 兩岸自信交流

記者周佑政、蔡晉宇／綜合報導
台灣準總統賴清德(左五）25日公布國安首長人事布局，包含國防部長顧立雄(左起)、外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、行政院長卓榮泰、國安局長蔡明彥、陸委會主委邱垂正、海基會董事長鄭文燦、退輔會主委嚴德發。(記者潘俊宏／攝影)
台灣準總統賴清德(左五）25日公布國安首長人事布局，包含國防部長顧立雄(左起)、外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、行政院長卓榮泰、國安局長蔡明彥、陸委會主委邱垂正、海基會董事長鄭文燦、退輔會主委嚴德發。(記者潘俊宏／攝影)

台灣準總統賴清德5月20日即將就職，賴清德25日偕準閣揆卓榮泰公布國安團隊，趕在520上任前完成人事布局。賴清德並向中國喊話「非常期待中國要有自信，要願意面對台灣人民託付的民選合法政府，這才是兩岸交流正道」，賴強調，兩岸應該展開自信交流，台灣人民與人為善，也希望兩岸能朝和平方向發展。

防長顧立雄 外長林佳龍

台灣國安人事布局是「蔡(英文)規賴隨」，國防部長由原國安會秘書長顧立雄出任，外交部長由原總統府秘書長林佳龍接任，現任外長吳釗燮轉任國安會秘書長，國安局長蔡明彥留任，海基會副董事長邱垂正轉任陸委會主委，行政院副院長鄭文燦轉任海基會董事長，國安會諮委嚴德發轉任退輔會主委，屏東縣前縣長潘孟安任總統府秘書長。

賴清德表示，新國安團隊面臨的挑戰前所未有，成員是一時之選，具跨域專業及經驗，能馬上上手推動國家穩健前進；面對極權主義興起、中國步步進逼，國安團隊責無旁貸，要以國家為己任，扛起守護國家責任。

人事遭質疑 賴指能適任

外界質疑國防、外交人事適任性，賴清德說，國防部長由文人擔任、外交部長由不同領域的人擔綱，民主國家常見，台灣也不例外。他說，顧立雄與林佳龍都具備跨領域專才，國防二法通過後，軍政軍令已經一元化，國防部長工作不單純是國防事務，還要肩負國安、外交的國際合作，及推動全民國防對社會的溝通工作，顧立雄具備多方面長才，現階段是不二人選。

賴清德說，他在2015年台南市長任內赴上海參加陳澄波120冥誕紀念畫展時說過，兩岸應展開自信交流，增進彼此的了解、理解、諒解、和解、和平發展，創造兩岸人民福祉，「這立場一直都沒有改變」。若中國一直不願面對台灣民選合法政府，只是和在野設定前提之下的交流，不會得到人民的信賴支持，長期下來對中國也不見得是好處，對兩岸和平發展，更不會帶來正面影響。

賴清德 國防部

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