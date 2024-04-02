美以舉行視訊軍事會議 拜登擬准180億軍售

白宮 證實，美國高階官員2日將與以色列 官員進行視訊會議，內容將涉及勸阻以色列進攻加薩南部拉法市(Rafah)的行動；另外，消息人士指出，拜登 正考慮是否批准給以色列的180億元軍售。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，這次視訊會議將討論「尋找打擊哈瑪斯的替代方式」；她說，「我認為這非常重要，即使是視訊形式也應該盡快進行。」在這次會議之前，因為稍早美國拒絕阻止安理會提出要求在加薩停火的決議，以色列政府於是取消原定的雙方會議。另外，消息人士還指出，原訂2日白宮將舉行一場規模縮減的開齋晚宴，不過，因為不滿拜登政府支持以色列的立場，多位受邀人士拒絕參加。

除此之外，拜登政府正考慮是否與以色列繼續進行價值180億元的軍售計畫，其中包括銷售數十架F-15戰機和彈藥。消息人士表示，由波音公司向以色列出售25架F-15戰機的計畫，自從美國在2023年1月收到正式請求後一直在審查之中。

上周訪問美國的以色列防長葛朗特(Yoav Gallant)在與白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)及防長奧斯丁(Lloyd Austin)等官員會面時，加速戰機交貨也是討論的事情之一，據了解，眾院外交事務委員會主席麥考爾(Michael McCaul)已於1月30日核准這項軍售案。

消息來源並表示，行政機關與國會已進行討論出售F-15戰機事宜，但內部仍在研究。美國法律要求重大外國軍售案必須知會國會，外交委員會的民主黨和共和黨領袖則可透過非正式審查程序，在國會被正式知會之前先審查此類協議。

消息人士指出，拜登政府已向以色列表示支持其採購F-15戰機，美國每年向其長期盟友以色列提供38億元的軍事援助，即使美國官員曾對於戰爭造成平民死傷慘重而批評以色列，但拜登政府目前並不願在軍售中設立但書。國務院目前尚未針對軍售案回應。