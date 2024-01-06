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淫魔艾普斯坦誘受害者當仲介：介紹新女孩就有佣金可拿

記者顏伶如／綜合報導
聯邦檢察官指控艾普斯坦和他的女支麥斯威爾誘騙少女參加宴會，供政商名人玩樂。(美聯社)
聯邦檢察官指控艾普斯坦和他的女支麥斯威爾誘騙少女參加宴會，供政商名人玩樂。(美聯社)

最新一批「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)法院解密檔案公布，數百頁資料紀錄無助少女遭到艾普斯坦性虐待，以及艾普斯坦如何利用結交權貴與名人的手段獵取意圖染指的受害者並隱瞞犯行；對少女及年輕女子性剝削的犯罪行為長達30多年，累計至少數十人受害。

法院公布的第二批艾普斯坦解密檔案大約300頁，來自19份檔案，數量約為3日公布的第一批資料的一半，接下來還有更多文件將陸續公布。

艾普斯坦仲介未成年少女賣淫的事實，相隔約20年之後才因受害人指控而公諸於世。許多受害少女非常年輕，某些在事發當時還是高中生。艾普斯坦以200元代價，要求少女為他色情按摩。

一名受害者作證時說，高中時期前往艾普斯坦住家，以為自己受雇擔任按摩師，結果突然被艾普斯坦脫衣服，發生了「可怕的事情」。

她說，後來幾年非常努力想忘掉這段痛苦經歷。這名受害者的姓名在檔案中依然保密。她在證詞中說，為艾普斯坦按摩的工作是高中同學介紹的，事後她才知道，如果為艾普斯坦介紹新女孩，就有佣金可拿。

她在作證時表示，後來也在學校裡找其他女孩到艾普斯坦家，但尋找對象都不是她的朋友。她說，只要把人帶到艾普斯坦家，就能拿到錢，她自己則在艾普斯坦家裡游泳或午睡、閒晃，至於別人做些什麼事，「我就管不著了」。

解密檔案主要來自未成年時遭艾普斯坦逼迫賣淫的受害者維吉妮亞‧裘弗利(Virginia Roberts Giuffre)2015年提告民事訴訟。最新公布檔案裡，許多資料是討論裘弗利與一名英國八卦報紙記者之間的關係，艾普斯坦女友季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)律師指稱裘弗利受記者影響而捏造故事。

艾普斯坦

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