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積案嚴重 超過10萬名受虐無證青少年 苦等綠卡好幾年

記者顏伶如／綜合報導
位於德州邊界城麥克艾倫的邊防巡邏站內的一間專門居留14歲以下的少年無證客。(美聯社)
位於德州邊界城麥克艾倫的邊防巡邏站內的一間專門居留14歲以下的少年無證客。(美聯社)

移民權益倡議組織4日公布報告指出，聯邦移民法律「特別移民少年身分法」(SIJS)是針對21歲以下曾遭虐待、遺棄或疏於照顧的青少年推出，讓年輕無證移民取得拿到綠卡的合法管道，但過去兩年內積案數量翻倍，如今有10多萬名外國出生的年輕無證移民正在等候居留權批准，恐怕要好幾年才能拿到綠卡。

國家廣播公司(NBC)報導，報告中說，等候綠卡期間，這些年輕無證客無法取得聯邦學貸或聯邦健保計畫，由於缺乏永久居留權保障，害怕被驅逐出境的擔憂依然存在。

位於德州邊界城麥克艾倫的邊防巡邏站內的一間專門居留14歲以下的少年無證客(右)。...
位於德州邊界城麥克艾倫的邊防巡邏站內的一間專門居留14歲以下的少年無證客(右)。(美聯社)

「停止特別移民少年身分法積案聯盟」(End SIJS Backlog Coalition)與杜蘭法學院(Tulane Law School)移民權益診所(Immigrant Rights Clinic)4日公布根據聯邦統計數據的分析報告指出，根據「特別移民少年身分法」提出申請而在等候綠卡的外國出生的無證年輕人目前有10多萬人，但在2021年時則只有接近4萬5000人。

杜蘭法學院移民權益診所共同主任萊拉‧賀萊斯(Laila Hlass)指出，國會推出這項保護政策旨在確實改善弱勢年輕無證移民兒童的生活，「但事實上，由於等候期的緣故，這項計畫卻讓他們的人生變得出現更多不確定」。

分析報告指出，截至今年3月1日為止，來自全球151個國家、累計10萬7000多名年輕無證移民被困在合法身分命運未卜的尷尬境地，雖然獲得人道假釋，可是卻一直沒能拿到永久居留權。

賀萊斯說，這些年輕無證移民申請「特別移民少年身分法」已通過，卻遲未拿到綠卡。她說：「他們恐怕要等上好幾年才能拿到綠卡，五年或甚至更久。」

來自喬治亞(Georgia)的年輕無證客匿名受訪時說，申請之後等待綠卡已超過一年半，對於取得永久居留權已失去信心。他說：「我已22歲了，原本規畫的所有人生打算，如今都無限期暫停。」

移民 綠卡 無證客

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