搖擺州穆斯林發動「棄拜」行動 怒喊抵制連任

幾個搖擺州的穆斯林領袖2日發動宣傳活動，反對拜登總統連任。（美聯社）

幾個搖擺州 穆斯林領袖2日來到密西根州迪爾伯恩市(Dearborn)，發動全國宣傳活動，反對拜登 總統連任，原因在拜登處理以哈戰爭的手法，讓阿拉伯裔及穆斯林美國人氣得冒火。

Politico政治網站報導，來自密西根、明尼蘇達、亞利桑納、威斯康辛、喬治亞、內華達、佛州、賓州的穆斯林組織人物將他們發動的活動稱為「拋棄拜登全國聯盟」(#Abandon Biden National Coalition)，矢言要讓拜登成為只做一任的總統。聯盟成員表示，這批穆斯林領袖已分別在他們各自的州，都發動施壓攻勢，但目前覺得，搶在2024年選舉前，把他們的反映統整起來，現在時候已到。

聯盟成員、明尼蘇達大學(University of Minnesota)教授薩倫(Hassan Abdel Salam)表示，正致力於找出種種方式，打造所有搖擺州之間統合協調的機制，以便聯盟不停合力，確保這些州的穆斯林美國人都站出來，讓拜登每一張票都得不到；拜登應可由他身後瞧見111張選舉人票，上次拜登贏了74張。

這場活動能多成功、散得多廣，目前不得而知，但聯盟的創設，讓人可知當前中東衝突之際，拜登面臨的政治壓力愈來愈強。穆斯林與阿拉伯裔領袖向總統施壓，要他呼籲停火已近兩個月，目前加薩 喪生人數已超過1萬5000人，新聯盟更是升高壓力。

阿拉伯裔及美國穆斯林信眾怒氣升騰，可能危及拜登2024年在那些搖擺州連任成功的機率，阿拉伯裔及穆斯林信眾投票團在重要地區都有不容小覻的陣營。

新聯盟成員哈桑(Jaylani Hussein)表示，他們強而有力，雖說沒錢，但有紮實的選票，打算用這些票來讓美國自救。

丕優研究中心表示，穆斯林美國人口大約345萬人；「阿拉伯美國研究所」(AAI)指出，2020年約59%阿裔票投拜登，但最近民調指出，這種支持力道持續減弱之中。