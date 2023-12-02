以哈戰後 以色列計畫全球追殺哈瑪斯領袖
以色列與哈瑪斯戰事仍在持續，但以色列已制定戰後在全球各地刺殺哈瑪斯領袖的計畫。
華爾街日報爆料，根據以色列總理內唐亞胡的命令，以方最高情報機關摩薩德(Mossad，以色列情報局)正制定計畫追殺在黎巴嫩、土耳其及卡達的哈瑪斯領袖。其中哈瑪斯在卡達首都杜哈設立的政治辦公室已有十年。
卡達、黎巴嫩、伊朗、俄羅斯及土耳其等國，多年來為哈瑪斯提供了一定程度的保護，而以色列數十年來都有刺殺行動，這次的計畫只是這些行動的延續。
報導指出，以色列刺殺行動多不勝數，曾有殺手在貝魯特裝扮成女性，追殺巴勒斯坦武裝分子；在杜拜裝扮成遊客，殺死一名哈瑪斯領導人；也曾在敘利亞用汽車炸彈暗殺一名真主黨領袖，在伊朗使用遙控步槍殺死伊朗一名核子科學家。
1997年，內唐亞胡下令毒殺在約旦的哈瑪斯領袖馬夏艾(Khaled Meshaal)，但行動失敗，反讓精神領袖、哈瑪斯創始人亞辛(Sheikh Ahmed Yassin)獲釋放。
現在的計畫可能給內唐亞胡第二次刺殺機會；他在11月22日的全國講話中說，已經指示摩薩德對哈瑪斯領袖採取行動，無論他們身在何處。
在同一次講話中，國防部長加蘭特(Yoav Gallant)甚至說哈瑪斯領袖的生存日子是借來的，也稱這場戰鬥屬於全世界範圍。
據悉，在哈瑪斯武裝分子10月7日突襲以色列後，以方內部形成刺殺的共識；馬夏艾主要在杜哈生活，有影片顯示突襲行動後，他在辦公室慶祝及祈禱，這讓以方極為震怒。
過去曾有意見認為，以色列在其他國家的「定點清除」做法可能違反國際法，甚至遭有關國家的反擊，然而以色列和相關國家的關係顯然未受影響。
另方面，對於內唐亞胡的刺殺計畫也有不同意見；摩薩德前局長哈勒維(Efraim Halevy)直指並不明智，因為殺死哈瑪斯領袖並不能消除威脅，反會激怒該組織的追隨者，製造更嚴重的威脅。
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