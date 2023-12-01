拜登缺席氣候峰會 乾淨能源政策受質疑

今年的氣候峰會，美國總統拜登沒有與會。圖為支持綠色能源的組織去年在華府集會。（美聯社檔案照）

第28屆聯合國氣候峰會30日在杜拜揭幕，美國總統拜登 缺席，由副總統賀錦麗代表參加，可能枉費了過去兩年連續出席的優良紀錄，降低拜登領導通過控制氣候變遷的聲望，甚至引發各界質疑他推動的清潔能源政策。

紐約時報稍早引述白宮幕僚說，拜登有更急迫的國外危機要處理，包括促成哈瑪斯釋放更多人質，以及說服國會核准援助烏克蘭對抗俄羅斯侵略的經費。

在國內，他也得面對氣候與能源政策的政治壓力。共和黨 攻擊他的｢激進綠能政策｣，民主黨中間派要他多談美國原油產量破紀錄，但2020年幫助他擊敗川普的年輕選民，要他禁止開採石油 。

國際上，發展中國家要他兌現諾言，提供數十億元幫它們應付氣候變遷；國會共和黨議員對此承諾嗤之以鼻，對以色列和烏克蘭的援助，也無法整合出全黨一致的立場。

年輕人領導的「日昇運動」(Sunrise Movement)政治組組長米肖‧溫德玲(Michele Weindling)說，拜登錯過第28屆氣候峰會，他也錯過了增強自己氣候領導人聲望的機會，「如果拜登要國內年輕人和國際上認真看待他的氣候政策，他就得竭盡所能動員美國政府去挽救人命。」

聖地牙哥加州大學「深度去碳計畫」主持人維克托(David Victor)更不客氣地指出，拜登該擔心，無法團結左派的話，更不容易連任了。

拜登核准石油業者到阿拉斯加北坡地區遂行柳樹原油開採計畫，已經惹怒不少環保團體，為了幫助歐洲度過能源危機，加速美國液態瓦斯出口，讓美國成為全球最大出口國，落實「替地球增加碳排放」的指控。

為了緩解通膨，拜登拜託石油公司增產，導致美國原油產量破紀錄；黨內中間派要他多宣揚自己核發「史上最多張油氣採掘許可書」的紀錄，阻住共和黨罵他「向美國能源業宣戰」的攻擊。