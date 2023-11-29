重返辦公室無奈認賠賣房 舊金山屋主損失最大

全美房價持續攀升，圖為華府一戶待售房屋上市。(路透)

房價 從新冠疫情 期間的高點回跌，愈來愈多屋主配合進辦公室上班不得不虧本賣房，搬回都會區居住；房地產業者Redfin數據顯示，5至7月全美3%屋主認賠賣房，舊金山 、底特律、芝加哥、紐約賣房虧損最嚴重，損失超過6%。

認賠賣房以舊金山屋主損失最大，多達12.3%屋主虧本賣房，平均損失10萬元；去年同期賠本賣房的比率僅5%。

虧本賣房比重排名第二至第四名的城市及虧本屋主比率依序是底特律占6.9%、芝加哥占6.5%、紐約占5.9%，平均各賠本1萬8000元、2萬6000元、10萬元；俄亥俄州克利夫蘭賠本賣房達5.8%，排名第五，平均賠本1萬8000元。

去年房貸利率走高導致買賣趨緩後，舊金山房價隨即下跌，今年截至4月房屋售價中間值較去年同期下跌13.3%、跌幅創紀錄，是全美跌幅三倍多。

舊金山房價向來偏高，跌價時幅度特別鮮明；當地又是科技業重鎮，疫情後大裁員。

灣區地產業者Redfin Premier Real說，有些共有公寓(condo)價值低於屋主2018 、2019年購入時的買價，部分原因是如今不盛行由郊區通勤到舊金山市中心。

Redfin另一調查顯示，企業要求員工進辦公室促使十分之一屋主搬遷，許多人在疫情房價高點買房搬到郊區，只能賠本賣房。

摩根大通(JPMorgan)、保險業者GEICO和匯豐銀行(HSBC)等大企業之前允許員工遠距工作近三年，如今要求每周進辦公室幾天。

許多疫情下搬離都會區的上班族被要求回辦公室而想搬回城市附近，以減短通勤時間，這些人多在疫情房價高點買房，如今在房價回跌、房貸利率上揚下換房，只好認賠。

59歲魯特(Donna Rutter)三年前在德州郊區買11英畝牧場大房，如今必須進辦公室，通勤要花45分鐘，只好割愛剛打造好的夢想家園，掛牌價175萬元求售。

西雅圖房產經紀人帕爾默(David Palmer)說，2023年初以來收到大量諮詢，客戶需要到辦公室上班而希望搬到城市附近，有位客戶在谷歌(Google)工作，疫情時搬離市區，如今每周需通勤三天進辦公室，往返兩小時，正在找房搬家。