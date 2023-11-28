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NASA靈神星號1000萬哩雷射通訊成功 迄今最遠紀錄

編譯潘勛／綜合27日電
「靈神星號」10月中旬發射升空時一景。「靈神星號」成功發送雷射光資料達1000萬哩，為迄今最遠的雷射通訊。（美聯社）
「靈神星號」10月中旬發射升空時一景。「靈神星號」成功發送雷射光資料達1000萬哩，為迄今最遠的雷射通訊。（美聯社）

美國太空總署(NASA)太空船「靈神星號」(Psyche)剛剛完成創新實驗，成功發送雷射光資料達1000萬哩，為迄今最遠的雷射通訊，這項科技展示有朝一日可望協助太空總署往太空更深處探索，發掘更多有關宇宙源起之現象。

有線電視新聞網(CNN)報導，靈神星號10月中旬發射升空，目前正往火星與木星之間的金屬質小行星「靈神星」飛去，讓人類首度就近端詳那顆星體。太空船將用接下來六年，飛行約22億哩，到達位在小行星帶外層的靈神星星。

太空船上裝有「深太空光學通訊」(Deep Space Optical Communications，DSOC)科技，目前正自主執行頭兩年的任務。這次科技展示，旨在達成太空總署目前距離最遠的寬頻雷射通訊，使用肉眼見不到的近紅外光雷射，與地球傳送並接收數據。

這種雷射傳送數據的速度，以比太空總署用在其他太空任務的傳統輻射波快上10倍到100倍，假如接下來兩年完全成功，本實驗可望成為未來的科技基礎，供人類探索火星時通訊之用。

科學家表示，DSOC最近已完成「第一道光」，也就是首度發送、接收數據成功。

這次實驗發射組碼好的雷射光束，遠比月球與地球距離來得長，大約由1000萬哩的距離射來，而由加州理工學院(California Institute of Technology)的帕洛瑪天文台(Palomar Observatory) 「海爾望遠鏡」(Hale Telescope)收到。DSOC設備與望遠鏡的距離，是地球、月球距離的40倍以上。

太空總署「太空科技任務理事會」(Space Technology Mission Directorate)科技展示主任柯爾提斯(Trudy Kortes)表示，DSOC接下來幾個月會達成多項重要里程碑，完成第一道光僅其中之一，鋪平道路往數據更高速通訊邁進，可以稍送科學資訊、高清影像，串播視頻，以協助人類接下來重大一步即登陸火星之用。

第一道光發生在11月14日，靈神星號上的雷射收發器接到太空總署「噴射推進實驗室」(Jet Propulsion Laboratory)的「光學通訊望遠實驗室」(Optical Communications Telescope Laboratory)捎來的雷射光，再協助DSOC瞄準自身的雷射，把數據送回海爾望遠鏡。

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