查克柏格的1天怎麼過？還會陪女兒追星泰勒絲

臉書創辦人查克柏格與妻子普莉希拉·陳，以及兩個女兒2017年的全家福照片。現在兩個女兒已經大到可以和爸爸一起學唱泰勒絲新歌、討論人生問題。(美聯社)

39歲Meta執行長兼臉書創辦人查克柏格 (Mark Zuckerberg)在富比世 (Forbes)雜誌全球富豪排行榜名列第六，他的日常生活習慣包括每天穿相同造型的服裝，每天飲食攝取4000卡洛里的熱量，每周數次接受巴西柔術以及綜合格鬥(MMA)訓練，並且陪著女兒們學唱流行樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)的歌曲，父女一同成為泰勒絲的粉絲。

商業內幕(Business Insider)新聞網站報導，查克柏格與數百萬現代人一樣，每天起床有著相同的壞習慣，就是立即查看手機。

查克柏格每天早晨8時起床，起床後花幾分鐘從手機查看Meta旗下的Facebook、Messenger、WhatsApp等社群平台，查看時間長短依當天發生時事而有不同。

2016年，查克柏格在一場Facebook Live「問與答」活動中表示，由於平日戴隱形眼鏡的關係，起床第一時間還沒戴隱形眼鏡，視力不是很好，但會透過臉書查看消息。

查看社群平台之後，查克柏格接下來的晨間活動是運動。以往他的晨間運動是慢跑，現在則接受綜合格鬥訓練，準備有朝一日跟科技富豪馬斯克(Elon Musk)來場鐵籠格鬥(cage match)。為了配合密集訓練，他每天飲食攝取4000卡洛里的熱量。

查克柏格不久前十字韌帶(ACL)受傷，目前康復中。（取材自Instagram）

本月稍早，查克柏格受訓時前十字韌帶(ACL)受傷，目前仍在康復中。