34議員將退休、不連任 將致國會生態丕變 衝擊2024大選

國會多位眾議員已經宣布或正在考慮明年不再尋求連任，國會生態將因此丕變。(Getty Images)

據政治新聞網Politico報導，僅本月就已有九名國會議員宣布不再連任，為自2011年以來單月第二高紀錄；截至目前，累計有34位國會議員決定退出國會，空缺的席次將導致國會生態丕變，並衝擊2024年大選。

國會議員退休 原因不外乎年齡、健康、轉換跑道等因素，但現在的特殊原因是，面對國會紛紛擾擾，令一些人有不如歸去之感。

最近宣布退休的紐約州民主黨 籍聯邦眾議員希金斯(Brian Higgins)坦承：「我擔心的是(混亂)局面才剛開始，尚未結束，覺得應該用自己生命去做更多有建設性的事情。」

根據華府智庫布魯金斯研究院(Brookings Institution)每兩年編撰的「國會重要統計數據」(Vital Statistics on Congress)，在2014年至2020年的四屆選舉，有34%席次的政黨輪替是發生在議員卸任之際，但同一時期，現任國會議員拒絕連任的比率僅占11%，顯示今年國會議員退休潮，嚴重衝擊2024大選。

尤其民主黨在紅州和搖擺州的國會議員退休後，面臨嚴峻的席次保衛戰，其中民主黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)宣布不再連任，幾乎可以篤定民主黨無法保住這一席次，讓共和黨 重燃奪回參院多數席次的希望，因此民主黨亟需拜登總統連任，才能打破50比50的平手局面。

同時民主黨籍聯邦眾議員基爾迪(Dan Kildee，密西根州)和艾比蓋兒‧史班柏格(Abigail Spanberger，維吉尼亞州)空出的席位，預估也可能失守，因為2020年大選密州已被拜登和川普一分而二，史班柏格則打算轉戰2025年州長選舉。

另外遭到起訴的共和黨籍聯邦眾議員桑托斯(George Santos，紐約州)據信可能在本月稍後宣布辭職，遺留的席次有可能重歸民主黨。

據Politico報導，截至目前眾院民主黨有17人欲退休，比共和黨人10人更多，這些民主黨人多數計畫於2024年轉換跑道，9人競選聯邦參議員，另外聯邦眾議員傑克遜(Jeff Jackson，北卡羅來納州)因選區重新畫分而被剝奪席位後，全力備戰北卡州總檢察長。