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成軍70年 西雅圖中華女子儀隊 挑戰「美國女孩」形象

記者胡玉立／綜合報導
西雅圖中華女子儀隊今年成立70周年。(取自臉書)
西雅圖中華女子儀隊今年成立70周年。(取自臉書)

西雅圖華女子儀隊(Seattle Chinese Community Girls Drill Team)今年成立70周年，並成為「她在唐人街遊行」(She Marches in Chinatown)紀錄片主題。該片講述這個存在於美國的獨特文化傳承故事，讓人看到這獨一無二的華人女子儀隊團體，如何顛覆了美國女孩既定形象。

西雅圖中華女子儀隊由約30名高中生組成，她們每年在文化節等活動中，穿著華麗的粵劇服裝，揮舞大型彩旗，列隊行進，向群眾介紹中華文化。

一名儀隊成員在紀錄片的預告片中這麼說：「什麼是華人好女孩？ 成為美國好女孩的意義是什麼？ 當你長大，真的很難弄清楚。」

全美獨一無二的西雅圖華人女子儀隊團體，顛覆美國女孩既定形象。(取自臉書)
全美獨一無二的西雅圖華人女子儀隊團體，顛覆美國女孩既定形象。(取自臉書)

紀錄片指稱，西雅圖中華女子儀隊1952年由當地一群名為「Chi-ettes」的女孩，在西雅圖著名華裔美籍川菜餐廳老闆和公民活動家周露比(Ruby Chow)的幫助下成立。

在女權主義歷史裡，當時美國女性壓倒性的文化角色，就是當個「快樂的家庭主婦」。紀錄片強調，西雅圖中華女子儀隊結合中國戲曲服裝和美國軍事訓練，成為亞裔美國女孩爭取賦權的獨特方式，母女代代傳承至今。

紀錄片中，周露比在2002年說道：「粵劇中，總是會有傳奇女戰士，她們總是美麗、聰慧、堅強。」她發起這項活動，是為了幫助當地年輕女孩培養社交技能、自尊和文化認同。周露比已於2008年過世。

周露比的女兒周雪兒 (Cheryl Chow) 在大學畢業後從母親手中接下儀隊隊長。據紀錄片稱，到該團隊成立50年時，成員已超過100名。

「她在唐人街遊行」紀錄片導演陳黛拉(Della Chen，音譯)告訴全國廣播新聞(NBC)，「這部影片不只是儀隊的故事，也是有關保護這種歷史文化和正在消失中的唐人街。」她希望這部片長33分鐘的紀錄片，能被視為西雅圖和華盛頓州歷史的一部分，在校園裡教授傳播。

西雅圖 華女 華人

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