FTC聯手17州控亞馬遜壟斷、哄價 亞馬遜強硬回應

聯邦政府和17州聯手控告亞馬遜涉及壟斷，指該公司透過他們龐大的系統迫使消費者必須用更高的價格購物。（路透）

聯邦貿易委員會(FTC)與全美17州26日於華盛頓州 聯邦法院控告網路零售巨擘亞馬遜 (Amazon)，指稱亞馬遜挾龍頭地位哄抬線上物價、向賣家超額收費並抑制競爭。這宗訴訟經過數年調查後提出，是亞馬遜成立近30年來最艱鉅的法律挑戰之一。

這宗集體訴訟指亞馬遜違反聯邦與州反托拉斯法，要求法院下達永久禁令，禁止亞馬遜從事非法行為。訴訟也指亞馬遜阻止賣家在其他網站訂定較低價格，藉此阻撓公平競爭，呼應加州 2022年的另一訴訟。

訴狀寫道，亞馬遜掩蓋賣家在其他網站以較低價販售的商品資訊， 並向賣家收取高額費用，迫使賣家抬高在亞馬遜及其他電商網站上的價格，以保持其產品在亞馬遜平台的競爭力。

亞馬遜是美國目前第二大的私營公司，業務範圍不僅是電商和物流龍頭之一，更是跨及雲端計算、人工智慧及太空領域等高科技。（Getty Images）

訴狀詳述如何利用壟斷自肥

FTC主席麗娜．康恩(Lina Khan)發布聲明表示，訴狀詳述亞馬遜如何利用壟斷權自肥、提高價格，並且降低對數千萬美國顧客及依賴亞馬遜的數十萬企業的服務品質。

這起訴訟並指控亞馬遜藉由付費廣告取代搜尋結果，讓消費者輕易隨著廣告購物，並迫使賣家將近半數收入付給亞馬遜並強制賣家使用其物流服務。

倡議反壟斷的組織「地方自力更生研究所」(Institute of Local Self-Reliance)的數據顯示，亞馬遜扣除賣家收入的比率從2014年的19%增至2020年的35%。

統計顯示，亞馬遜在電子商務市場占有率約40%，絕大多數商品來自獨立賣家；大量獨立賣家靠亞馬遜平台做生意並使用亞馬遜物流及庫存設施，讓亞馬遜予取予求。

哥倫比亞特區也針對亞馬遜吃定第三方賣家的運作模式提起訴訟，但聯邦法官去年駁回，全案仍在上訴中。

亞馬遜：事實和法律上都錯誤

亞馬遜是美國目前第二大的私營公司，業務範圍不僅是電商和物流龍頭之一，更是跨及雲端計算、人工智慧及太空領域等高科技。（Getty Images）

亞馬遜強硬抗辯，認為FTC在事實和法律上都錯誤，背離保護消費者和競爭的職責。

亞馬遜法務總監扎波斯基(David Zapolsky)在官網發布聲明寫道，過去幾年來均配合FTC調查，希望FTC認知亞馬遜創新並以客戶為中心，透過低價和同業競爭讓美國消費者獲利。

他指出，亞馬遜尊重FTC保障消消費者並促進競爭，但此案背離反托拉斯法的初衷；若亞馬遜敗訴，將被迫採取損害消費者和賣家的做法，如商品漲價、Prime會員費用增加、配送速度更慢且不可靠等。