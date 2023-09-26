我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

聊天機器人ChatGPT升級：會聽 會說 能處理圖像

編譯周芳苑／綜合25日電
OpenAI宣布最新一代的ChatGPT可以「說、看、聽」五種合成語音，與人類交談，功能更強大。(路透)
OpenAI宣布最新一代的ChatGPT可以「說、看、聽」五種合成語音，與人類交談，功能更強大。(路透)

人工智慧科技業者OpenAI公司25日宣布，其聊天應用程式ChatGPT如今具備「看、聽、說」能力，至少能夠理解口語、用合成語音回應並且處理圖像；但專家憂心，以假亂真與深度偽造的亂象可能變本加厲。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，OpenAI推出GPT-4以來，這次是聊天機器人最大幅度功能更新，用戶可選擇在ChatGPT行動應用程式上進行語音對話，並替機器人從五種不同的合成聲音中擇一回應，還可以和ChatGPT共享圖像、並且凸顯重點或分析。

OpenAI表示，預計兩周內對付費用戶推出更新功能；語音功能將僅限於蘋果公司的iOS系統和谷歌系統的Android應用程式，圖像處理功能將適用於所有平台。

在聊天機器人開發領導廠商OpenAI、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)及Anthropic等公司的人工智慧競賽日趨激烈下，ChatGPT功能不斷突破，而且加速。為鼓勵消費者在日常生活中使用生成式人工智慧，科技巨頭競相推出新的聊天機器人應用程式，並推出新功能，今夏動作頻頻，谷歌宣布針對其聊天機器人Bard進行一連串更新，微軟則宣布搜尋引擎Bing添加視覺搜尋功能。

專家對人工智慧生成的合成聲音表示擔憂，擔心可能以假亂真、深度偽造；據悉，網路威脅分子和研究人員已開始探索如何利用深偽技術入侵網路安全系統，也擔心成為詐騙的新工具。

OpenAI也意識到潛在的偽造威脅，聲稱合成聲音是由該公司直接合作過的配音演員所創建，不是向陌生人收集。

針對Open AI如何使用消費者語音輸入、或者將如何保護這些資料等重點，Open AI服務條款稱，在適用法律所允許範圍內，消費者將擁有自己的輸入內容。

PitchBook稱，今年稍早，微軟加碼投資OpenAI達100億元，是今年度最大人工智慧投資；據報導，OpenAI今年4 月出售3億元股票，投資者包括紅杉資本(Sequoia Capital)和安德森霍洛維茨(Andreessen Horowitz)等投資公司。

AI 人工智慧 投資

上一則

被起訴涉貪後首露面 梅南德茲喊清白：現鈔是積蓄

下一則

能源部長：美國10年內打造商轉「核融合」設施

延伸閱讀

微軟擬聘核能專家整合小型核反應爐 竟和AI與雲端運算有關

微軟擬聘核能專家整合小型核反應爐 竟和AI與雲端運算有關
人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI
ChatGPT升級看聽說 還會處理圖像 專家憂：偽造更嚴重

ChatGPT升級看聽說 還會處理圖像 專家憂：偽造更嚴重
ChatGPT之父阿特曼：AI再強 也沒人想看2個AI對弈

ChatGPT之父阿特曼：AI再強 也沒人想看2個AI對弈

熱門新聞

念大學要有投資報酬的考量。圖為一名大學畢業生戴著貼有「謝謝爸媽」字樣的學士帽。(路透)

哪所大學投報率最高？ 前2名畢業2個月就可賺回學費

2023-09-19 02:25
正在等待相關人員帶領前往庇護所的無證客。（Getty Images）

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

2023-09-19 09:32
前總統川普長子小唐納的X帳號20日遭到駭客攻擊，發布一系列假推文。（截自紐約郵報）

川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清

2023-09-20 21:40
社會安全署指出，已向數百萬人發出超付通知函，他們須繳回多拿的款項；若不交回超領款項，社安金恐遭停發，或從工資、退稅中扣除。(路透)

社安金超付216億待追討 數百萬人須繳回 拒交恐遭停發

2023-09-20 12:44
當年「白曉燕案」時，侯友宜進入南非武官卓懋祺家，帶出來的小嬰兒小查克(Zach)，如今已經26歲，正住在洛杉磯，今晚特地到舊金山僑宴現場見救命恩人。（記者侯俐安／攝影）

26年前白曉燕案侯友宜抱出的南非武官之子 2人舊金山相見

2023-09-20 23:41
全國約六分之一人口年齡超過65歲，其中56%的老人需要長期照護，但是無論聯邦醫療保險或醫療補助計畫都無法提供足夠的長照服務。（Getty Images）

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

2023-09-18 11:40

超人氣

更多 >
你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚

杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？