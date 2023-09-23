保險不保、收費條碼沒到…新版疫苗施打一團亂

今年度新冠疫苗已經開始接種，但由於部分保險公司不給付，所以推進緩慢。(美聯社)

公衛當局放行新版新冠疫苗 已一周，普遍接種卻因保險 付不付、收費條碼沒收到等問題而延宕，想接種新疫苗的人很少人如願。

52歲的羅培茲(Vero Lopez)問清楚她的保險公司會給她償付費用後，趕快打電話向CVS藥局 預定施打時間，沒想到過了幾天，CVS傳簡訊給她說預約取消。

紐約時報報導，新推出的新冠疫苗施打一團亂的原因很多，保險公司不保、藥局沒收到收費條碼、疫苗還沒送到…都是原因，最讓人頭疼的是各種保險到底保不保，因為政府不再全額支付。

20日已公開接種疫苗衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)說，這些情況都聽說了，「我們已和保險公司聯絡。」原則上，有紅藍卡(Medicare)或白卡(Medicaid)或私人保險的人，都可免費接種，不用付費；沒有保險的人，也可透過「橋接計畫」(Bridge Access Program)，向參與該計畫的藥局要求免費施打。

「我們已和各藥局聯絡，和它們共同努力，讓大家都了解整個系統是怎麼運作的。」

紐約州衛生局發言人蘇札(Danielle De Souza)說，因為新版疫苗的收費條碼「來不及上傳到電腦系統」，對某些人只好延後施打。全國健保公司聯合會發言人史萬(James Swann)說，各保險公司正努力解決這問題。安保藍十字藍盾(Anthem Blue Cross Blue Shield)21日說，它的系統已經更新完成；Cigna Healthcare說，多數請付要求已可正確處理了。

CVS、華格林、Safeway等大連鎖藥局說，因為疫苗交送延誤，只好取消客戶的預約，重新安排時間。Rite Aid說，疫苗要周末才能收到。凱瑟醫療系統說，它要下周才開始大規模施打。

西北大學醫學院健康經濟學者艾倫( Lindsay Allen)說，由聯邦政府主導疫苗供給與施打作業，正在轉型為和一般醫療商品無異的市場機制。